Önce okul fobisini aşmak gerekir

Yeşilay, “Pandemi ve Sonrasında Okul Fobisi ve Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele Eğitim Programı’nın ikincisi gerçekleştirdi.

Eğitimde “Pandemi Süreci ve Sonrasında Okul Fobisi” başlıklı bir sunum yapan Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, “Hem belirsiz hem de problemli olabilecek bir dönem yaşıyoruz ama en azından daha hazır ve donanımlıyız. Gerçekleştirdiğimiz eğitimlerle donanımımızı artırarak problemlerimizi daha kolay aşacağımıza inanıyoruz. Çocuklar çok uzun süre okuldan ayrı kaldılar ve tekrar başlayacaklar. Bugün başlamasalar da bir süre sonra elbet başlayacaklar. Bu sırada kimisinde pandeminin de getirdiği bir takım durumlarla okula gitmek istememe, okul reddi, okul fobisi gibi davranışlar göreceğiz çünkü uzun süreli ayrılıklar bu duruma yatkın çocuklar için çok risklidir” dedi.

ADIM ADIM ÇÖZÜM ÜRETİLMELİ

Yapılan araştırmalara göre okul fobisi bulunan çocukların yüzde 13’ünde ayrılma kaygısı olduğunu belirten Öztürk, şunları ifade etti:

“Korku ve kaygı normaldir, bizi koruyan ve önlem almamızı sağlayan hislerdir ancak yönetilemediği zaman hastalık derecesine dönüşmüş demektir. Bu durumun üstesinden gelmek için çocuğun bulunduğu sosyal ortama uyum sağlamasıyla ilgili adım adım çözümler üretmek gerekir. Bazı durumlarda profesyonel destek alınabilir ancak işin aslı ve özü okuldaki psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanlarından geçmektedir. Onların donanımlı olmaları ve bu konuyu çözmek için de birlikte çalıştıkları öğretmenlerini bir psiko-eğitimle eğitmeleri gerekmektedir; çünkü çözümü oluşturacak adımlar anne, pdr ve sınıf öğretmenin birlikte atacağı adımlar olacaktır.”

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Mehmet Dinç

Çocuklar ekran başında en fazla 2 saat geçirmeli

Yeşilay Genel Başkan Vekili Dr. Mehmet Dinç eğitimde “Pandemi ve İnternet Bağımlılığı Sil Baştan” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. İnternetin sağlıklı kullanılmaması konusunu çocuklar üzerinden ele alan Dinç, “Hep gündemimizde olan internet bağımlılığını pandemiyle birlikte daha sık ele almak durumunda kaldık maalesef. Özellikle çocukların ekran karşısında oyun oynama süresi gözle görülür bir şekilde arttı ve birçok evde sorun haline gelmeye başladı. Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre çocuklar ortalama 7 buçuk saat eğlence amaçlı ekran başında zaman geçiriyor ancak bu süre en en fazla günde 2 saat ile sınırlı kalmalı” dedi.

İnterneti sağlıklı kullanan gençler de var

İnterneti çok daha sağlıklı kullanan gençlerin de var olduğunu belirten Dinç şunları söyledi: “Bir araştırmada tanıştığım gençlerden bir tanesi internetten indirdiği bir uygulama sayesinde futbol hakemi olmayı öğrenmiş ve 17 yaşında yerel bir ligde hakemlik yapmaya başlamıştı. Yine başka bir çocuk internetten İspanyolca öğrenmiş ve özel ders veriyordu. İnternet hayatımızda var olacak, belki kullanımı çok daha artacak ancak bizim çocuklarımıza interneti sağlıklı ve verimli kullanmayı öğretmemiz gerekiyor.”