Online kütüphane evinizde

Salgın hastalık nedeniyle kütüphaneler kapalı. Ancak kitap kurtları için güzel bir haberimiz var: binlerce kitap online olarak evinizde artık. Şimdi online olarak açılan kütüphanelerin adreslerini not almanın zamanı. Marmara Üniversitesi, dijital kütüphane çalışmaları kapsamında koleksiyonlarında bulunan nadir eserleri, “kutuphane.marmara.edu.tr/” adresinden okuyuculara açtı. Koç Üniversitesi, aralarında Ankara Fotoğraf Karpostal ve Gravür Koleksiyonu, Ulla Johansen Anadolu Etnoloji Koleksiyonu, Ankara Harita ve Plan Arşivi gibi pek çok başlık altında yer alan arşivlerini “librarydigitalcollections.ku.edu.tr” adresinden meraklılarına sundu.

GAZETE ARŞİVİ HİZMETİNİZDE

İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı bünyesinde düzenlenen “Gazeteden Tarihe Bakış Projesi” kapsamında 18 bini aşkın gazete dijital ortama aktarılarak, kullanıcılarla buluşturuldu. 1928-1942 yıllarına ait Osmanlıca, Rumca, Bulgarca, Fransızca, Almanca, İngilizce ve Türkçe gibi değişik dillerde yayınlanan gazetelere “nek.istanbul.edu.tr” adresinden ulaşılabiliniyor. Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi’nin, “digitalarchive.boun.edu.tr” bağlantısından da kütüphaneye bağışlanmış veya üniversite tarafından edinilmiş özel ve kurumsal arşivlere erişilebiliyor.

BERLİN’DE TÜRKÇE YAZMALAR

Berlin Devlet Üniversitesi’nin “Orient Dijital” projesi kapsamında hazırladığı, arasında 3 bin 500’e yakın Türkçe yazmanın bulunduğu birçok eser “orient-digital.staatsbibliothek-berlin.de” linkinden, Almanya Martin Luther Üniversitesi’nin kaynakları “menadoc.bibliothek.uni-halle.de/” adresinden inclenebiliyor.Her konudan farklı dillerde tarama yapılabilecek, binlerce yayının yer aldığı online Genesis Kütüphanesi, “gen.lib.rus.ec” adresinden okurlarla buluşuyor. New Jersey’deki Princeton Üniversitesi’nin İslami Yazmalar Dijital Kütüphanesi’nde, konulara ve başlıklara göre taramalar “library.princeton.edu/projects/islamic/” adresinden araştırmacıların kullanımına sunuluyor. Aynı zamanda aralarında Altınbaş Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, İstanbul Şehir Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi’nin bulunduğu birçok özel ve devlet üniversitesi dijital kütüphanelerini okurlarla buluşturuyor.

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BELEDİYE KÜTÜPHANELERİ HİZMETİNİZDE

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Atatürk Kitaplığı, sahip olduğu zengin içerikli dijital kütüphanesiyle kitapseverlere ve araştırmacılara geniş bir seçenek sunuyor. Kütüphanede, yazma eserler, yabancı dil kitapları, süreli yayınlar ve makaleler gibi pek çok kaynağa “ataturkkitapligi.ibb.gov.tr” linkinden erişim sağlanabiliyor.

İslam Tarih Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi’nin (IRCICA) faaliyete geçirdiği Farabi Dijital Kütüphanesi’nde de yüzlerce kitap ve belge “e-library.ircica.org” adresinden kullanıma açık.

Kütüphane Haftası kapsamında ayrıca geçtiğimiz hafta Avcılar Belediyesinin de Twitter hesabından yayınlanan mesajda, “Sosyal hayatımızdan uzak kalsak da kitapları yaşamınızdan uzak tutmayın.” ifadelerine yer verilirken, 22 bin kitabın yer aldığı dijital kütüphane “Oku Avcılar” uygulaması hizmete açıldı.

KLASİKLER DE DİJİTAL