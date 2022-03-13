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Önyargıları tasarıma dönüştürdük

“Dönüştürülebilir Ön Yargılar” etkinliği kapsamında kadınların maruz kaldıkları ön yargıları bir tasarıma dönüştüren Moda Tasarımcısı Cihan Nacar, hazırladığı kağıttan elbise hakkında “Baktığınızda bir Cihan Nacar tasarımı ama özünde beni yönlendiren önyargılardan oluşmuş bir tasarım” diyor.

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Latife Beyza Turgut Yeni Şafak
Önyargıları tasarıma dönüştürdük
Toplanan önyargılar ünlü modacı Cihan Nacar tarafından tasarlanarak bir kıyafete dönüştürüldü.

İstanbul Cevahir, Moda Tasarımcısı Cihan Nacar ile kadınlara karşı olan önyargıları dönüştürmek adına “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü”ne özel olarak hazırladığı “Dönüştürülebilir Ön Yargılar” etkinliği ile dikkat çekici bir projeye imza attı. “Dönüştürülebilir Ön yargılar” projesinde; kadınların maruz kaldıkları negatif ve ötekileştirici söylemler kadın ziyaretçiler tarafından kağıtlara yazılarak, İstanbul Cevahir’de konumlandırılan dönüşüm kutularına atıldı. Kadınların şikayetçi hatta zaman zaman mağdur oldukları “Kadın dediğin yüksek sesle konuşmaz”, “ Kadınlar kariyer yapamaz”, “Kadınlar daima güzel görünmeli” “Şişman kadın güzel olamaz” gibi önyargıları içlerinden geldiği gibi paylaştılar. Toplanan önyargılar ünlü modacı Cihan Nacar tarafından tasarlanarak bir kıyafete dönüştürüldü.

  • “İstanbul Cevahir olarak kadınların karşılaştıkları zorlukların, günlük yaşamda maruz kaldıkları ön yargıların farkında olarak ve bu önyargıların dönüştürülebilir olduğuna inandık” diyen İstanbul Cevahir Pazarlama Müdürü Eren Topal, olumsuza vurgu yapmak yerine olumsuz bir durumu dönüştürmek istediklerini ifade ediyor. “Bu dönüşümü yaratmak için de önyargıları bir kıyafete dönüştürme fikri doğdu” diyen Topal, kendileriyle aynı bakış açısı ve vizyon ile hareket edebilecek bir isme ihtiyaçları olduğunda akıllarına gelen tek ismin Cihan Nacar olduğunu söylüyor.

Elbisenin yapım aşamasına geçmeden önce alışveriş merkezi kumbaralarında toplanan kağıtların tamamını okuduğunu söyleyen Cihan Nacar, “Proje bana geldiğinde heyecanlandım ama bununla birlikte kadınların bizimle paylaştıkları o önyargıları okudukça da hakikaten içim burkuldum” diyor. Kağıtları okudukça kendini maruz kaldıkları önyargıları yazan kadınlar ile birebir tanışmış gibi hissettiğini söyleyen Nacar, bu proje ile kendilerine yönelik ön yargıları özgürce anlatabilen pek çok kadın gördüğünün de altını çiziyor.

  • Kumbaraları alışveriş merkezine yerleştirdikleri an itibariyle elbisenin çizim çalışmalarına başladığını söyleyen Nacar, önyargıların tasarım için onu yönlendirdiğini söylüyor ve ekliyor: “Yapmam gereken aynı zamanda bu işe Cihan Nacar imzasını da koyabilmekti. Bu iki ilhamı dengede tutabilmek çok önemliydi. Bunu başardığımı düşünüyorum. Baktığınızda bir Cihan Nacar tasarımı ama özünde beni yönlendiren önyargılardan oluşmuş bir tasarım.” Cihan Nacar’ın özel tasarımı kıyafeti 18 Mart tarihine kadar İstanbul Cevahir’de sergilenecek.
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