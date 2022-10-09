​Opera ve modern dans aynı gün AKM’de.

“Saraydan Kız Kaçırma” operası, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında, 12 Ekim 2022 tarihinde, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak. İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin sahneleyeceği Wolfgang Amadeus Mozart’ın “Saraydan Kız Kaçırma” operası, klasik haline sadık kalınarak, farklı bir reji anlayışı ile sahneleniyor.

Rejisör Caner Akın’ın sahneye koyduğu eserde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı Zdravko Lazarov yönetiyor. Eserin dekor ve kostüm tasarımı Olcay Engin Kaymaz’a, ışık tasarımı ise Taner Aydın’a ait. Paolo Villa’nın koro şefliğini üstlendiği eserin koreografisi ise Tan Sağtürk’e ait.

YENİ HAYAT

Geçtiğimiz sezon dünya prömiyeri gerçekleşen ve seyirciden yoğun ilgi gören “Yeni Hayat” dans gösterisi, 12 Ekim’de AKM Tiyatro Sahnesi’nde sahnelenecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu MDTist’in sinerjisini, birlik ve beraberliğini betimleyen proje; yeni bir hayatı, iletişimi, umut ve coşkuyu yalın bir sahne tasarımı ile sahneye taşıyor.

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