Orda kim var seslensin

Sergi, sanatçının, değişen jeopolitik koşullarla parçalanmış ulusal kimliğini yansıttığı film, video ve enstalasyonlarından oluşuyor.

7 SENELİK HİKAYE

Basma Alsharif

Görsel bir hikaye üzerinden geçmişi tekrar inşa etmeye çalışan sanatçının eserleri, yurt kavramına dair sorgulamalara odaklanıyor. SALT Programlar Sorumlusu ve Küratörü Farah Aksoy, sergide sanatçının daha önce Türkiye’de sergilenmemiş eserlerinin yer aldığını belirterek, “Sanatçının yaklaşık 7 senelik üretimini kapsayan işler var. Eserler hem video hem fotoğraf hem de enstalasyon halinde binanın çeşitli noktalarına dağıtıldı. SALT Galata’nın da mimari özelliklerini düşünerek düzenlenmiş bir sergi” dedi.

Aksoy, sergiye gelen izleyicilerin kurgu ve gerçeklik arasındaki geçişkenliği deneyimleyebileceğine işaret ederek, serginin video izleme ve kitap okuma gibi etkinlikleri de içinde barındıran bir yönünün olduğunu belirtti.

Eserlerin, sanatçının bilinçaltından doğan sınırsız toprak kavramına göndermelerde bulunduğunu aktaran Aksoy, “Çeşitli sürelerde değişkenlik gösteren video enstalasyonları var. Bunlardan birisi uzun metraj bir film olan 2017 yapımı Kuyruğunu Yiyen Yılan, günün belli saatlerinde 4 kere gösterilecek. Sanatseverlerin gerçekten mekana dahil olarak izleyebilecekleri bir sergi” ifadelerini kullandı. Sergi, 26 Nisan’a kadar görülebilecek.