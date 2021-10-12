Hayat Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı Koronavirüs iddiasına cevap geldi
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Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı: Koronavirüs iddiasına cevap geldi

Orhan Gencebay'ın koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. 77 yaşındaki sanatçının eşi Sevim Emre iddiaların asılsız olduğunu, mevsimsel olarak kontrole gittiklerini ifade etti.

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Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı: Koronavirüs iddiasına cevap geldi
Orhan Gencebay

Orhan Gencebay'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve Şişli'deki özel bir hastanede tedavi altına alındığı konuşuluyor. Şubat ayında aşı olan usta sanatçının tedbir amaçlı hastanede olduğu ifade edildi.

SEVİM EMRE: SAĞLIĞI GAYET YERİNDE

Çıkan iddiaların ardından Posta'ya açıklamada bulunan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, “Böyle şeyleri nereden çıkarıyorlar bilmiyorum. Boş yere yakınlarımızı tedirgin ediyorlar. Mevsimsel olarak kontrole geliyoruz. Orhan Gencebay’ın hiçbir şeyi yok. Sağlığı gayet yerinde” dedi.

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Orhan Gencebay'ın otomobiline özel tasarım: Gören bir daha bakıyor
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Orhan Gencebay, 2000 model Mercedes S500 aracını, anlaştığı bir tasarımcıyla teslim ederek yeniletti.
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Milliyet'in haberine göre; Gencebay ve hayat arkadaşı Sevim Emre’nin fotoğrafları özel bir teknikle otomobilinin bazı bölümlerine koyuldu.
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74 yaşındaki sanatçının, Bir Teselli Ver, Hatasız Kul Olmaz ve Beni Böyle Sev gibi hit olmuş şarkılarının notaları kapı kollarına işlendi.
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Otomobile ayrıca ekran, mini masa ve bardaklık gibi birçok yeni detayda eklendi.
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Orhan Gencebay'ın otomobiline özel tasarım: Gören bir daha bakıyor
Usta sanatçı Orhan Gencebay bir tasarımcıyla anlaşarak otomobilinin içini yeniledi. Gencebay, Mercedes S500 aracını yenilenmesi için teslim etti. Sürprizi görünce aracını yenileyen ekibe ''Berhudar olun'' diyerek teşekkür etti. Aracın içini görenler ise bir daha baktı.




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