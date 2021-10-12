Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı: Koronavirüs iddiasına cevap geldi

Pınar Altuğ'dan usta oyuncu Tamer Karadağlı'ya destek: Ödül törenleri ağzınıza geleni söyleyeceğiniz yer değildir

Altın Portakal Film Festivali'nde oyuncu Nihal Yalçın ile yaşadığı gerginlik sonrası CHP ve HDP tarafından linç kampanyası başlatılan usta oyuncu Tamer Karadağlı'ya, 19 yıllık partneri ve yakın dostu Pınar Altuğ'dan destek geldi.



Konunun cinsiyetçi bakış açısıyla değerlendirilmesini üzüntüyle karşıladığını dile getiren Altuğ, “Bana çok saçma geliyor. Törenler ağzınıza geleni söylediğiniz bir yer değildir. O tören içindekilerinizi dökeceğiniz, sohbet edeceğiniz yer değildir. Sen konuşurken arkadaki kişi beklemek durumunda da değildir. Bu durum niye cinsiyetçiliğe varıyor onu bilmiyorum. Kadınlara karşı saygılı, zarif bir adamdır. Tamer'le iki gündür konuşuyoruz, gülüyoruz yani' ifadelerini kullandı.

