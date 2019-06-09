​Osman Hamdi Bey’in evine davetliyiz

Pera Müzesi, Türk resminin en önemli yapıtlarından olan Osman Hamdi Bey’in Kaplumbağa Terbiyecisi’ni bir sanal gerçeklik projesiyle sizi bu deneyime davet ediyor. Eserin Suna ve İnan Kıraç Vakfı Oryantalist Resim Koleksiyonu’na girişinin 15. yıldönümünde hayata geçirilen proje “Osman Hamdi Bey’in Dünyasına Yolculuk: Sanal Gerçeklik Deneyimi” başlığıyla çeşitli arşiv ve koleksiyonlarından derlenen bilgi ve belgelerle zenginleştirilen VR uygulamasında, izleyiciler sanatçının çalışma odasını ziyaret edebiliyor, sanatçının özel eşyalarından dönemin müziklerine, birçok önemli unsurla buluşabiliyor.

ODAYI TURLAYIP KAPLUMBAĞALARI BESLEYİN

Tablonun sergilendiği katta oluşturulan özel alanda öncelikle Osman Hamdi Bey’in 24 Şubat 1910’da vefatına kadar kaldığı Kuruçeşme’deki evine giriyor, çalışma odasında tur atabiliyorsunuz. Tabi bu sıradan bir tur değil. Aynı zamanda ressamın dünyasına da kısmen giriş bileti. İzleyiciler, sanatçının çalışma masasındaki kitaplardan resimlerine, gözlük ve fırçalardan fotoğraflara kadar birçok detayı yakından inceleme fırsatı buluyor. Teknolojinin yardımıyla bu objelere dokunmanız da mümkün elbette.

Sanal gerçeklik turunun ikinci bölümünde ise Osman Hamdi Bey’in 1906-1907 yıllarında yaptığı Kaplumbağa Terbiyecisi tablosunun içine giriyorsunuz. Tabloya ait tüm detayları 360 derece keşfedebilirsiniz. Hatta bu tur sırasında tabloda yer alan kaplumbağaları odadaki yeşilliklerle beslemeniz de mümkün. “Osman Hamdi Bey’in Dünyasına Yolculuk: Sanal Gerçeklik Deneyimi”, Pera Müzesi ziyaretçilerine ücretsiz. VR deneyimi hafta içi 11.00 – 14.00 ve 16.00 – 19.00, Cuma günleri 11.00 – 14.00 ve 17.00 – 21.00, hafta sonları ise saat 11.00 – 17.00 arasında ziyaret edilebilir.