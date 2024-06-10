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Osmanlı halıları görücüye çıktı

“Aşkla Düğümlenen Sanat: Türk Halıları” ve “Osmanlı Dönemi Suriye Lübnan Dokumaları” sergileri Türk İslam Eserleri Müzesi'nde (TİEM) açıldı.

04:00 - 10/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:54 - 10/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Uluslararası Doğu Halıları Konferansı kapsamında düzenlenen sergilerin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Bülent Gönültaş, "Türkiye'nin en nadide müzelerinden biri olan Türk İslam Eserleri Müzemizde, dünyanın en güzel koleksiyonuna sahip olan halı koleksiyonu 13. ve 14. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar süreci yansıtan güzel bir sergimiz var" dedi. Sergiler, 23 Ağustos'a kadar TİEM’de görülebilir.



#Aktüel
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