Hayat Öykü Arinin annesinden duygulandıran paylaşım
KANSER

Öykü Arin'in annesinden duygulandıran paylaşım

Antalya'da lösemi tedavisi gören 4 yaşındaki Öykü Arin'e babası Çağdaş Yazıcı'dan nakledilen yarı uyumlu kök hücre tuttu. 11 Nisan'dan bu yana yattığı steril odadan normal odaya alınan Öykü Arin, gündüzleri evine gitmeye başladı. Öykü Arin'in evde kelebek ve deniz kızı kostümleri giyip dans ettiği videoyu paylaşan anne Eylem Şen Yazıcı, gözyaşlarını tutamadı.

Haber Merkezi DHA
Öykü Arin
Öykü Arin

İzmir'de geçen yıl kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol, donör ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu.

Hastanede 11 Nisan'da steril odada tedaviye alınan Öykü Arin'e, 18 Nisan'da anne Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Yapılan testler sonucu naklin tutmadığı açıklandı. Bunun üzerine fazla zaman kaybetmemek için 3 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. 13'üncü günde Öykü Arin'e babasından nakledilen yarı uyumlu iliğin yüzde 98.5 oranında tuttuğu açıklandı. Gündüzleri hastaneye 5 dakika uzaklıkta evlerine izinli olarak çıkan Öykü Arin, 11 Nisan'da yattığı steril odadan geçen hafta normal odaya alındı. Öykü Arin'in tedavisi halen devam ediyor.

KÖK HÜCRE BAĞIŞI YAPIN

Öykü Arin'in kelebek ve deniz kızı kostümüyle videosunu sosyal medya hesabından paylaşan anne Eylem Şen Yazıcı, “Just imagine (Sadece hayal et) Bir çocuğa, bir insana kanat takıp hayata tutunmasını sağlamak için kök hücre bağışı yapın, donör olun, vazgeçmeyin ve kan numunelerinin takipçisi olun. 90 günde devri alem, kapalı steril bir odada, masallarla, düşlerle geçti ve oradan bir deniz kızı, bir peri kızı, bir kelebek ve daha bir sürü öykü olarak çıktı. Tüm öykülerin sonu güzel bitsin diye donör olun ve asla vazgeçmeyin" dedi.

REKLAM

GÖZ YAŞLARINI TUTAMADI

Öykü Arin'in kelebek kostümü giyerek dans ettiğini gören anne Eylem Şen Yazıcı, göz yaşlarına hakim olamadı. Öykü Arin'in deniz kızı kostümüyle içeri girdiği videoyu da paylaşan Eylem Şen Yazıcı, kızına şarkı söyleyerek birlikte dans etti.

Mirasçısı çıkmayınca müzeye dönüştürüldü
HAYAT
Mirasçısı çıkmayınca müzeye dönüştürüldü

Ankara'nın nostaljik aracı görenleri hayran bırakıyor
HAYAT
Ankara'nın nostaljik aracı görenleri hayran bırakıyor

Behzat Ç. için geri sayım başladı
HAYAT
Behzat Ç. için geri sayım başladı

Reynmen yeni şarkısından ne kadar kazandığını açıkladı
HAYAT
Reynmen yeni şarkısından ne kadar kazandığını açıkladı
Kimsenin yanına kar kalmayacak

Kimsenin yanına kar kalmayacak

MHP lideri Bahçeli'den Pentagon'un F-35 kararına sert tepki.
Bayram önlemi

Bayram önlemi

7 Ağustos'ta başlayacak, 20 Ağustos'ta sona erecek.
Düzceden acı haber

Düzce'den acı haber

​Aramalara bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Johnson başbakan<br>olursa istifa edecek

Johnson başbakan
olursa istifa edecek

İngiltere Maliye Bakanı Hammond canlı yayında açıkladı.
23 yıl sonra hayatını karartan telefon

23 yıl sonra hayatını karartan telefon

Okuduğu okul, yaptığı askerlik hatta ehliyeti dahil hiçbir şey kimlik bilgilerinde yer almıyor.
Göçü<br>önleyen yatırım

Göçü
önleyen yatırım

Çoğu kadın 300 kişiye ekmek kapısı oldu.
Yalanlarını<br> ses kaydı çürüttü

Yalanlarını
ses kaydı çürüttü

​Darbeci yarbayın talimatları tek tek çözüldü.
Dünyanın<br>konuştuğu çocuk

Dünyanın
konuştuğu çocuk

13 yaşında hangardan uçak çalmaya çalıştı.
Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı

Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı

90 mm topla kargo uçaklarında da taşınabilecek.
Başının üstünde<br>taşıyarak kaçtı

Başının üstünde
taşıyarak kaçtı

​10 gün arayla aynı işyerini soyan hırsızlar yakalandı.
Evde<br>1 terörist öldürüldü

Evde
1 terörist öldürüldü

Operasyon sonrası ev sahipleri de gözaltına alındı.
Yarım milyon<br>aracını geri çağırdı

Yarım milyon
aracını geri çağırdı

​Motorlarında teknik problem olduğu tespit edildi.
Provokatif saldırı

Provokatif saldırı

​Bölgede bulunan Türk askeri teyakkuza geçti.
En acı arayış

En acı arayış

4'ü çocuk 5 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
9 il için uyarı

9 il için uyarı

​Vatandaşlara sağanak yağış uyarısında bulunuldu.
Katliam<br>gibi kaza: 7 ölü

Katliam
gibi kaza: 7 ölü

Direksiyon kontrolünü yitirip karşı şeride geçti.
Yazdığı gibi yaşadı

Yazdığı  gibi yaşadı

Mehmet Şevki Eygi'nin kalemi ömrünün son günlerine kadar elinden düşmedi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.