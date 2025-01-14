Oyuncu Bedia Ener, 70 yaşında hayatını kaybetti. Ener'in vefat haberini oğlu, annesinin sosyal medya hesabından yaptığı 'Ben melek oldum' notuyla duyurdu.
Oyuncu Bedia Ener'den hayatını kaybetti. Bedia Ener'in vefat haberini oğlu, annesinin sosyal medya hesabından yaptığı 'Ben melek oldum' notuyla duyurdu.
Oyuncunun eşinden duygusal bir paylaşım geldi. Çetin Öztep, vefat eden eşi Bedia Ener'i paylaşarak "Aşkım melek oldu" yazdı.
Bedia Ener kimdir?
Bedia Ener, 15 Haziran 1954 tarihinde İstanbul'da doğdu.
Sanat kariyerine 1968 yılında Bakırköy Halkevi'nde tiyatro ile adım atarken, 1970'te Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi. Haldun Dormen Tiyatrosu, Gazanfer Özcan Tiyatrosu, Yeditepe Oyuncuları ve Asuman Dabak Tiyatrosu gibi önemli topluluklarda sahne aldı. Televizyon ekranlarında ve sinema dünyasında da aktif bir rol oynayan Ener, seslendirme sanatçısı olarak da başarılara imza attı. Harry Potter serisindeki Profesör McGonagall karakterini Türkçe olarak seslendirdi.
Ener, Yaprak Dökümü, Kırık Kanatlar, Bir Zamanlar Osmanlı, Ada Masalı ve Mahallenin Muhtarları gibi birçok önemli projeyle tanındı.