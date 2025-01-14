Oyuncunun eşinden duygusal bir paylaşım geldi. Çetin Öztep, vefat eden eşi Bedia Ener'i paylaşarak "Aşkım melek oldu" yazdı.

Sanat kariyerine 1968 yılında Bakırköy Halkevi'nde tiyatro ile adım atarken, 1970'te Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi. Haldun Dormen Tiyatrosu, Gazanfer Özcan Tiyatrosu, Yeditepe Oyuncuları ve Asuman Dabak Tiyatrosu gibi önemli topluluklarda sahne aldı. Televizyon ekranlarında ve sinema dünyasında da aktif bir rol oynayan Ener, seslendirme sanatçısı olarak da başarılara imza attı. Harry Potter serisindeki Profesör McGonagall karakterini Türkçe olarak seslendirdi.