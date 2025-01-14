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Ayşe Barım’a yurt dışı yasağı

Ayşe Barım’a yurt dışı yasağı

04:0014/01/2025, Salı
G: 14/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Ayşe Barım.
Ayşe Barım.

ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı olan menajer Ayşe Barım’a, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında yurt dışına çıkış yasağı konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, menajerlik yapan Barım hakkındaki paylaşım ve haberleri ihbar kabul ederek, soruşturma başlatmıştı. Devam eden soruşturma kapsamında Barım’a yurt dışı yasağı getirildi. Birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.



#Ayşe Barım
#ID Danışmanlık
#Yasak

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