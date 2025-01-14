Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Tayfur şarkıları Bahçelievler’de seslendirildi

Tayfur şarkıları Bahçelievler’de seslendirildi

04:0014/01/2025, Tuesday
G: 14/01/2025, Tuesday
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Önceki hafta vefat eden, arabesk müziğin önemli temsilcilerinden Ferdi Tayfur’un sevilen şarkıları, Bahçelievler’de seslendirildi. Bahçelievler Belediyesi’nin Milli Egemenlik Parkı’nda düzenlediği “Ferdi Tayfur Şarkıları Ustaya Saygı Konseri”ne soğuk havaya rağmen yoğun ilgi vardı. “Gassal” dizisinde Tayfur’un şarkılarını seslendiren Şahin Kendirci ve Ahmet Selçuk İlkan’ın sahneye çıktığı konserde, sanatçının “İçim Yanar”, “Ben de Özledim”, “Huzurum Kalmadı” eserleri okundu. Kendirci, diziyle meşhur olan “İçim Yanar” şarkısı için, “Ferdi Tayfur’un ismini duymayanlara duyurabildiysem ne mutlu bana. Burada Ferdi Baba’yı hatırlatacak şarkıları söylemek benim için gururdur, şereftir. İnsanlara onu hatırlatarak, içlerinde sıcak bir his bırakırım diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.



#Ferdi Tayfur
#Aktüel
#Hayat

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Miraç Kandili için geri sayım başladı! İşte 2025 Kandil tarihleri