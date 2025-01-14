Tayfur şarkıları Bahçelievler’de seslendirildi

Önceki hafta vefat eden, arabesk müziğin önemli temsilcilerinden Ferdi Tayfur’un sevilen şarkıları, Bahçelievler’de seslendirildi. Bahçelievler Belediyesi’nin Milli Egemenlik Parkı’nda düzenlediği “Ferdi Tayfur Şarkıları Ustaya Saygı Konseri”ne soğuk havaya rağmen yoğun ilgi vardı. “Gassal” dizisinde Tayfur’un şarkılarını seslendiren Şahin Kendirci ve Ahmet Selçuk İlkan’ın sahneye çıktığı konserde, sanatçının “İçim Yanar”, “Ben de Özledim”, “Huzurum Kalmadı” eserleri okundu. Kendirci, diziyle meşhur olan “İçim Yanar” şarkısı için, “Ferdi Tayfur’un ismini duymayanlara duyurabildiysem ne mutlu bana. Burada Ferdi Baba’yı hatırlatacak şarkıları söylemek benim için gururdur, şereftir. İnsanlara onu hatırlatarak, içlerinde sıcak bir his bırakırım diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.