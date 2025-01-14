“Ruha Şifa” eserler görücüye çıktı

İnsana huzur, güven ve şifa veren ayet, hadis ve güzel sözlerden oluşan serginin ilki, 2023’te 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü’nde ziyarete açılmıştı. Bu yılın ilk sergisi, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Ruh Sağlığı Derneği iş birliğiyle İl Müdürlüğü Sergi Salonu’nda açıldı. Hüsnühat’ın 42 örneğinin bulunduğu sergide “Hasbünallahü veni’mel vekil” ayetinin yanı sıra “Ah Teslimiyet”, “Bu da Geçer Ya Hu” gibi sözler yer alıyor. Açılışa İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürü Efe Murat Erbaş, Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Dr. Ömer Akgül, davetliler ve lise öğrencileri katıldı.

Selamlama konuşması yapan Akgül, “Şifa ve teselli ayetleriyle, bugünümüzün insanına, manevi bunalımına, yaşadığı anlam krizine bir çare üretebilir miyiz diye değerli hattatlarımızdan psikolojiyle alakalı eserler meşk etmelerini istediğimizde, Albayrak Holding sponsor olmayı kabul etti” diye konuştu. Yentür ise öğretmenlerin en önemli görevinin gençlerin milli ve manevi değerlerle donanmasını sağlamak olduğuna işaret ederek, “Şehrin karmaşası, çağın baskısı altında, insanların kalabalıklar içindeki yalnızlığını; Ayet-i Kerime, Hadis-i Şerifler ve güzel sözlerin psikolojik sağlamlığa bir nebze katkı sunmasını amaçladık” dedi. Halka açık sergi, 17 Ocak’a kadar 09.00-18.00 arasında ziyaret edilebilecek.