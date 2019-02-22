Oyuncu Güven Hokna DSP'nin adayı oldu

CHP'den istifa eden ünlü siyasetçilerin ikinci durağı olarak anılan DSP, oyuncu Güven Hokna'nın adaylığını resmi Twitter hesabından duyurdu.
Hokna'nın DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'la birlikte fotoğraf paylaşılırken, "Türk Tiyatrosu'nun duayen ismi Sayın Güven Hokna, İstanbulumuzun gözde ilçelerinden biri olan Üsküdar'dan adayımız oldu. Üsküdar'a barış, kardeşlik ve sevgi getirecek. Gözün aydın Üsküdar" ifadeleri kullanıldı.
Türk Tiyatrosu'nun duayen ismi Sayın Güven Hokna, İstanbul'umuzun gözde ilçelerinden biri olan Üsküdar'dan adayımız oldu. Üsküdar'a barış, kardeşlik ve sevgi getirecek. Gözün aydın Üsküdar. 🕊#gözünaydın#üsküdar#akgüvercin#İstanbul#demokratiksolparti#dsp#güvenhoknapic.twitter.com/c0omdszkcb
— Demokratik Sol Parti (@DSPGenelMerkez) 22 Şubat 2019