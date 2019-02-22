Hayat Oyuncu Güven Hokna DSPnin adayı oldu
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Oyuncu Güven Hokna DSP'nin adayı oldu

Demokratik Sol Parti (DSP), İstanbul'un Üsküdar ilçesine ünlü oyuncu Güven Hokna'yı aday gösterdi. Hokna'nın adaylığını resmi Twitter hesabından duyuran DSP, "Üsküdar'a barış, kardeşlik ve sevgi getirecek. Gözün aydın Üsküdar" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Güven Hokna - Önder Aksakal
Güven Hokna - Önder Aksakal

CHP'den istifa eden ünlü siyasetçilerin ikinci durağı olarak anılan DSP, oyuncu Güven Hokna'nın adaylığını resmi Twitter hesabından duyurdu.

Hokna'nın DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'la birlikte fotoğraf paylaşılırken, "Türk Tiyatrosu'nun duayen ismi Sayın Güven Hokna, İstanbulumuzun gözde ilçelerinden biri olan Üsküdar'dan adayımız oldu. Üsküdar'a barış, kardeşlik ve sevgi getirecek. Gözün aydın Üsküdar" ifadeleri kullanıldı.

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