Oyuncu İsmail Hacıoğlu İsrail soykırımına sessiz kalmadı: Ben kafamı yastığa rahat koyamıyorum

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 207 artarak 18 bin 412'ye yükseldi. Yaralananların sayısı 50 bini aştı, 300 sağlık çalışanı öldürüldü.
Türkiye'den ve dünyadan pek çok sanatçı, Gazze Şeridi'ndeki sivil vatandaşların evlerini hedef alarak, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce sivil Filistinlinin ölümüne neden olan saldırılara ilişkin sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yapıyor.
Yaşanan soykırımın ilk günlerinden itibaren tepki gösteren oyuncu İsmail Hacıoğlu son olarak yaptığı paylaşımda dikkat çeken ifadeler kullandı. Yaşanan vahşete sessiz kalmayan Hacıoğlu 'Bıktık neden sürekli Filistin mesajı paylaşıyorsun diyen dostlarım, ben kafamı yastığa rahat koyamıyorum kusura bakmayın takipten çıkabilirsiniz' açıklamasında bulundu.