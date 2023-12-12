Oyuncu İsmail Hacıoğlu İsrail soykırımına sessiz kalmadı: Ben kafamı yastığa rahat koyamıyorum

Filipin asıllı Norveçli şarkıcı Hillari Alison, konserinde Filistin bayağı açarak İsrail soykırımına ses çıkardı. Alison, "Filistin bayrağı için, "Bu herhangi bir bayrak değil, bu en savunmasız ve en güçlülerin bayrağı" ifadelerini kullanan Alison, "Onlar şu anda soykırımı yaşıyorlar. Çocuklar bombalanıyor, aileler parçalanıyor. Bunu sadece söylüyor olabilmek çok acı." diye konuştu. Seyircilerden büyük alkış alan Alison "her zaman özgür Filistin" sözleriyle konuşmasını bitirip performansına devam etti.