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Oyuncu Leyla Okay toprağa verildi

Oyuncu Leyla Okay toprağa verildi

16:5423/04/2025, Çarşamba
DHA
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Okay Ankara'da toprağa verildi.
Okay Ankara'da toprağa verildi.

Bir süredir kanser tedavisi gören Okay, Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ankara'da bir süredir kanser tedavisi gören oyuncu Leyla Okay, dün akşam hayatını kaybetti. Okay için Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen cenazeye, ailesi ve yakınları katıldı. Leyla Okay'ın cenazesi, Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Leyla Okay, 1963 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Lise yıllarında tiyatroya başlayan Leyla Okay, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. Okay ayrıca, 'Ferhunde Hanımlar', 'Bizim Evin Halleri', 'Derin Sular' ve 'Teşkilat' dizilerinde rol almıştı.


#Leyla Okay
#Karşıyaka Mezarlığı
#Ankara Devlet Tiyatrosu
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