Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Levendoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Levendoğlu son yolculuğuna uğurlandı

04:009/04/2025, Çarşamba
G: 9/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
AKM’de düzenlenen törene, Levendoğlu’nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Haluk Bilginer, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Zuhal Olcay, Mustafa Uzunyılmaz, Gülsin Onay ve Hümeyra’nın aralarında bulunduğu sanatçılar ile sevenleri katıldı.
AKM’de düzenlenen törene, Levendoğlu’nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Haluk Bilginer, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Zuhal Olcay, Mustafa Uzunyılmaz, Gülsin Onay ve Hümeyra’nın aralarında bulunduğu sanatçılar ile sevenleri katıldı.

Önceki gün 80 yaşında hayatını kaybeden oyuncu, yönetmen ve yazar Ahmet Levendoğlu’nun cenazesi, Atatürk Kültür Merkezi’ndeki (AKM) törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi. AKM’de düzenlenen törene, Levendoğlu’nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Haluk Bilginer, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Zuhal Olcay, Mustafa Uzunyılmaz, Gülsin Onay ve Hümeyra’nın aralarında bulunduğu sanatçılar ile sevenleri katıldı. Törende konuşan Ahmet Levendoğlu’nun oğlu Emin Levendoğlu babasını anlatırken, “Tiyatrocu, yönetmen, oyuncu, eğitimci, yazar, çevirmen, arşivci, sanat yönetmeni, oyun yazarıydı ve her dalda mükemmeliyetçiydi. Baba, oğul, kardeş, dost, eş, amca, büyükbaba, torun, meslektaş ve öğretmendi. Sokak kedilerini seven, telefondan nefret eden birisiydi. Binlerce başka şeydi ama en başta tiyatrocuydu” dedi.


#Ahmet Levendoğlu
#yönetmen
#yazar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken Gazze paylaşımı