Levendoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Önceki gün 80 yaşında hayatını kaybeden oyuncu, yönetmen ve yazar Ahmet Levendoğlu’nun cenazesi, Atatürk Kültür Merkezi’ndeki (AKM) törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi. AKM’de düzenlenen törene, Levendoğlu’nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Haluk Bilginer, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Zuhal Olcay, Mustafa Uzunyılmaz, Gülsin Onay ve Hümeyra’nın aralarında bulunduğu sanatçılar ile sevenleri katıldı. Törende konuşan Ahmet Levendoğlu’nun oğlu Emin Levendoğlu babasını anlatırken, “Tiyatrocu, yönetmen, oyuncu, eğitimci, yazar, çevirmen, arşivci, sanat yönetmeni, oyun yazarıydı ve her dalda mükemmeliyetçiydi. Baba, oğul, kardeş, dost, eş, amca, büyükbaba, torun, meslektaş ve öğretmendi. Sokak kedilerini seven, telefondan nefret eden birisiydi. Binlerce başka şeydi ama en başta tiyatrocuydu” dedi.