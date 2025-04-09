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Türk tiyatrosu Frankfurt’ta perde açacak

Türk tiyatrosu Frankfurt’ta perde açacak

04:009/04/2025, Çarşamba
G: 9/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Festivalin, sanat aracılığıyla kültürlerarası etkileşimi ve toplumlararası diyaloğu güçlendirilmesi amaçlanıyor.
Festivalin, sanat aracılığıyla kültürlerarası etkileşimi ve toplumlararası diyaloğu güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Tiyatro Frankfurt’un ev sahipliğinde düzenlenen “12. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali”, 26 Mayıs’ta sanatseverlerle buluşacak. 1 Haziran’a kadar devam edecek festivale, Almanya’nın Frankfurt kentinde yer alan önemli kültür merkezlerinden Gallus Theater ev sahipliği yapacak. Festivalde, Türkiye’den yaklaşık 100 tiyatro sanatçısı, yazar, yönetmen ve tiyatro teknik ekibi izleyicilerle buluşacak, İBB Şehir Tiyatroları, Devlet Tiyatroları ve özel tiyatroların katılımıyla toplam 7 oyun sahnelenecek. “Hayat için sanat, sanat için hayat” temasıyla hazırlanan festivalin, sanat aracılığıyla kültürlerarası etkileşimi ve toplumlararası diyaloğu güçlendirilmesi amaçlanıyor.


#kültür sanat
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