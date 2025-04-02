Demir yolu ile tiyatro turnesi

Devlet Tiyatroları (DT), sanatın evrensel diliyle Türkiye’nin dört bir yanında ve yurt dışındaki önemli festivallerde perdelerini açmaya devam ediyor. Tiyatroyu halka ulaştırmak için birçok projeyi hayata geçiren DT, bu sayede izleyici sayısını da artırdı. Bunlardan biri de Kamyon Tiyatro Projesi. Bu yıl ikinci kamyonu da hizmete alan DT, önümüzdeki süreçte kamyon sayısını dörde çıkartacak.

Yeni Şafak’a konuşan DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları'nın 2023-2024 sezonunda 2,2 milyon seyirciye ulaşarak 75 yıllık tarihinde en yüksek seyirci sayısına ulaştığını belirtti. Karadağlı, “2025 yılı, tiyatronun her yaş grubundan insanımıza ulaştığı, Anadolu’nun dört bir yanında sahnelerin kurulduğu, uluslararası alanda varlığımızın güçlendiği bir yıl olacak’’ dedi.

Tamer Karadağlı





SAHNE HER YERDE

Tiyatroyu kamyona yükleyip ülkenin en ücra köşelerine ulaştırdıklarını dile getiren Karadağlı, ‘’Sahne Her Yerde anlayışı ile hayata geçirdiğimiz Kamyon Tiyatro Projesi, tiyatroyu en ücra köylere bile taşıyor. Mevcut bir tiyatro kamyonuna ek olarak bu yıl ikinci bir kamyon daha hizmete giriyor. Önümüzdeki süreçte bu sayıyı dörde çıkararak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil, geniş bir coğrafyada tiyatroyu halkımıza ulaştıracağız’’ ifadelerini kullandı.





DEMİR YOLLARI İLE TİYATRO TURNESİ

Turne sayısını artırarak tiyatroyu herkese ulaştırma hedeflerinden de bahseden Karadağlı, demiryolu güzergahındaki şehirlere de tiyatroyu ulaştıracaklarını belirterek şöyle konuştu: “Her şehrimize ulaşmayı hedeflediğimiz ‘Büyük Anadolu Turnesi’ ile tiyatro sanatını geniş kitlelere ulaştırmaya devam ediyoruz. Tiyatroyu büyük şehirlerin ötesine taşıma vizyonumuz kapsamında TCDD ile iş birliği içinde ‘Büyük Anadolu Tiyatro Katarı Projesini’ hayata geçiriyoruz. Ankara’dan başlayıp Kütahya, Afyon, Uşak, Manisa, Karaman, Ereğli, Amasya, Sivas, Erzincan, Kars Akyaka güzergâhında tiyatro oyunlarını halkımızla buluşturacağız. Demir yolu güzergâhında tiyatro gösterileri yaparak, bu sanatı trenle şehir şehir gezdirerek halkımıza ulaştıracağız. Projemiz, gelecek yıl yeni rotalarla devam edecek.’’





ÇOCUK ROMANLARI PERDEDE

Çocuk tiyatrosunda yeni bir dönem başlattıklarını sözlerine ekleyen Karadağlı, geleceğin tiyatro izleyicisini yetiştirmek amacıyla ‘Filozof Çocuklar Projesi’nin’ çocuk oyunlarında yeni neslin bakış açısını yansıttığını söyledi. Karadağlı, ‘’Özel yapımlar devam ederken, geleneksel tiyatromuzun temel taşları olan Karagöz-Hacivat ve Meddah oyunları da bu vizyonun bir parçası olarak sahnelenecek. Ülkemizin yerli ve milli değerlerini yansıtan eserlerini hayata geçirmek üzere Devlet Tiyatrolarının 75. yılı kapsamında başlatılan ve büyük beğeni toplayan ‘Romandan Sahneye’ projesi, 2025 yılında da devam edecek. Türk edebiyatının güçlü eserleri tiyatro sahnelerine taşınacak. Ayrıca, Çağdaş Türk Çocuk Romanlarından Sahneye uyarlanan eserler de ilk kez küçük izleyicilerle buluşacak’’ açıklamasında bulundu.





TİYATRODA ‘AİLE’ YARIŞMASI

Tiyatro’nun kültür yolu festivallilerinde de önemli bir parça olmaya devam edeceğini ifade eden Tamer Karadağlı, “Son olarak, ‘Aile Yılı’ kapsamında ‘Aile 0.2 (EV)VEL ve EVREN’ adlı bir oyun yazma yarışması düzenliyoruz. Aile kavramı üzerine düşünmeyi teşvik eden bu yarışma, kültürel değerlerimizi sahne sanatıyla yeniden yorumlamayı amaçlıyor. 30 Mayıs’a kadar sürecek başvuruların ardından kazanan eserleri tiyatro sahnelerinde izleme fırsatı bulacağız’’ şeklinde konuştu.



