Pamuğun serüveni Tekstil müzesi’nde sergileniyor

Çırmıktı’nın tekstil ve dokumacılık kültürünü gelecek kuşaklara taşımak amacıyla Yeşilyurt Belediyesi tarafından projelendirildikten sonra bölgenin önde gelen işadamlarından Mahmut Çalık ile Ahmet Çalık’ın desteğiyle hayata geçirilen Tekstil Müzesi, Malatya’yı ziyaret ettiğinizde mutlaka uğramanız gereken yerlerden biri…

Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen müzede yün ve pamuğun kumaşa dönüşme serüveni sizi tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. Kentin dokuma geleneğini ve bölgenin tekstil hafızasını bin 500 eşya ile serüvene çeviriyor. Yaşayan müze özelliğine sahip olan Tekstil Müzesi’nde bir yandan ziyaretçiler ağırlanırken, bir yandan da halı dokuma kursunda kursiyerlere meslek kazandırılıyor.

Müzede neler var?

Bölgenin sosyal ve kültürel zenginliklerini yansıtan anlayışa sahip müzede pamuk tarlası, yün, pamuk ve ipek böceği kozalarının olduğu hammadde odası, ip eğirme ve boyama odası, dokuma makinalarının sergilendiği dokuma odası, iplikçi dükkanı, kumaşçı odası, ayakkabıcı odası, dikiş makinalarının sergilendiği dikiş odası, tarih boyunca kullanılan ütülerin sergilendiği ütü odası ve son aşama olarak yerel kıyafetler ve örtüler ile çeşitli tekstil ürünlerinin yer aldığı sergi odası bulunuyor.

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Müzenin dikkat çeken bölümlerinden olan dokuma tezgahlarını, aletleri, ilk dikiş makineleri, farklı makas çeşitleri, merdaneli ütülerden günümüzde kullanılan ütülere kadar birçok aleti inceledikçe bu serüvenine şahitlik ediyorsunuz.

200 yıllık tekstil ürünleri bulunuyor

Yine müzeyi gezdikçe görüyoruz ki burada ahşap baskı kalıpları da sergileniyor. Geçmişte kumaş tek renk ya da düz beyaz olarak üretilir daha sonra kullanım amacına göre süslenirmiş. Burada o kültürün yaşatılması için özel bir alan oluşturulmuş. Müzede yaklaşık 200 yıldır tekstilde kullanılan ürünler bulunuyor.

Kumaşlardan üretilen giysilerle geçmişte düğün ve nişan gibi özel günlerde kullanılan kıyafetleri de müzede inceleyebilirsiniz. Yine ziyaretimiz sırasında öğreniyoruz ki geçmişte ilçedeki tüm evlerin alt katında mutlaka bir dokuma tezgahı varmış ve bu geleneği halen devam ettiren bazı evlerde bulunuyormuş. Bu anlamda bu kültürü gelecek kuşaklara görsel anlamda anlatmak ve hafızaları tazelemek için Mahmut Çalık ile Ahmet Çalık Müzesi’ne uğrayın derim. Müzeyi haftanın her günü 09.00- 17.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.