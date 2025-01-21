Patates böceği obeziteye umut oldu

Patates böceklerinin kış uykusu obeziteye çare olacak. Ankara Üniversitesi (AÜ) Ziraat Fakültesi Moleküler Entomoloji Laboratuvarı'nda (MOLEN) yürütülen çalışmada, patates böceklerinin yağ biriktirme ve yakma mekanizmalarının insanlardaki genlerle benzer olduğu belirlenirken, böcekten elde edilen bir peptitin karaciğer yağlanması ve obezite gibi sağlık sorunlarının çözümüne ışık tutabileceği öngörülüyor. AÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Umut Toprak ve ekibinin yaptığı çalışma, dünyanın en prestijli bilim dergilerinin birinde yayımlandı. Karaciğer yağlanması, obezite ve diyabet gibi hastalıkların birçok insanı ilgilendiren sağlık problemleri olduğuna dikkati çeken Toprak, bu hastalıkların tedavisinde ve yolaklarının anlaşılmasında fare, sıçan ile sirke sineği gibi modellerin kullanıldığını belirtti. Toprak, son çalışmalarında, temel gen susturma teknolojisine çok uygun olduğu için patates böceği üzerinde araştırma yapmayı tercih ettiklerini söyledi. Prof. Dr. Umut Toprak, patates böceklerinin kış uykusuna yatarken 6 ay boyunca hiç yemeden içmeden hayatta kalabildiğini ve bu sürecin, böceklerin önceden biriktirdikleri yağlar sayesinde gerçekleştiğini belirtti. Yapılan araştırmalarda, bu böceklerdeki lipit metabolizması ile ilgili genlerin insanlardaki ile benzer olduğu, bu bulguların ise obezite ve karaciğer yağlanması gibi sağlık sorunlarının çözümüne ışık tutabileceği ifade edildi.