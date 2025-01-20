Meryem'in görme umudu Medipol'de yeşerdi

Göz, hem günlük hayatımızın hem de sağlığımızın merkezinde yer alıyor. Ancak bazı hastalıklar görme yeteneğini ciddi şekilde etkileyebiliyor. Keratokonus da bu hastalıklardan biri. 30 yaşındaki Meryem Oktay Yılmaz, bu durumla mücadele edenlerden sadece biri. Medipol Bahçelievler Hastanesi’nden Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Faruk Kaya, Yılmaz’ın gözlerinden birinin yüzde 15, diğerinin ise yüzde 30 oranında gördüğünü söyledi. Cross-linking ve halka implantasyonu gibi başarılı tedavi yöntemleri ile önce hastalığın durdurulduğunu ardından da görme oranının yükseltilmesi için çalışmalar yapıldığını dile getirdi.

“HASTALIĞIN İLERLEMESİNİ DURDURDUK!”

İlk olarak hastalığın ilerleyişini durdurmak amacıyla Yılmaz’a Cross-linking ameliyatı yaptıklarını belirten Doç. Dr. Kaya, “Cross-linking, ilerleyici keratokonus hastalığının daha kötüye gitmesini durdurmak için uygulanan bir yöntemdir. Öncelikli hedefimiz hastalığı durdurmaktı. Meryem Hanım’da bunu başardık. Şu anda hastalık stabil bir durumda. Cross-linking sonrası görme seviyesini artırmayı hedefledik.” dedi.

“KORNEAYA HALKA YERLEŞTİRDİK”

Görme seviyesini artırmak amacıyla göz içine halka implantasyonu yaptıklarını ifade eden Doç. Dr. Kaya, “Hastalar, gözlükle bile iyi göremezler. Kontakt lens kullanımını ise tolere etmek çok sıkıntılı olmaktadır. Bu nedenle görme seviyesini artırmak için kornea içine halka yerleştiriyoruz. Meryem Hanım’ın bir gözünde görme seviyesi yüzde 15’ti. Halkayla bunu artırmayı hedefliyoruz. Ameliyat sonrası ilk gün, bir hafta, 10 gün, bir ay ve 3-4 ay aralıklarla hastamızı rutin kontrollerle takip edeceğiz. Bu süreçte görme oranının kaça çıktığını, gözlükle mi yoksa gözlüksüz mü daha iyi olduğunu, gözlüğe ihtiyaç olup olmadığını değerlendireceğiz. Aynı zamanda hastalığın ilerleyip ilerlemediğini de takip edeceğiz. Şu an itibarıyla görme seviyesi stabil görünüyor, ancak bu düzenli kontrollerle kesinleşecek.” diye konuştu.

“FARK ETTİM, ANCAK ÖNEMSEMEDİM”

Tedavi sürecinden bahseden Meryem Oktay Yılmaz, duygularını şu sözlerle ifade etti: “İki yıl önce sağ gözümde bir sorun olduğunu fark ettim, ancak önemsemedim. Geçen yıl Temmuz ayında Faruk hocaya gittik ve hemen teşhisi koydu. Gözlerimden birinin yüzde 15, diğerinin ise yüzde 30 gördüğünü söyledi ve keratokonus teşhisi koyarak ameliyat sürecini başlattı. İlk ameliyat yaklaşık altı ay önce yapıldı. İyi ki de gittik. Başlangıçta çok korkuyordum, ancak Faruk hocanın rahatlatıcı tavırları sayesinde kendimi güvende hissettim. İkinci ameliyatımı da oldum. İlk ameliyatı başarıyla atlattım, inşallah bu süreç de olumlu sonuçlanır.”











