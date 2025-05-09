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Pedallar doğa için çevriliyor

Pedallar doğa için çevriliyor

17:429/05/2025, Cuma
AA
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Yalova'ya geldiler.
Yalova'ya geldiler.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinden yola çıkarak feribotla Yalova'ya geçen bisikletçiler, doğa için sürüyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) tarafından "Doğaya vakıf ol" sloganıyla İstanbul'dan Bursa'ya bisiklet turu gerçekleştiren 10 bisikletçi Yalova'ya ulaştı. İstanbul'un Üsküdar ilçesinden yola çıkarak feribotla Yalova'ya geçen bisikletçiler, ildeki programlarının ardından Bursa'ya gitmek üzere pedal çevirdiler. Programda gazetecilere konuşan ÇEKUD Genel Müdürü Süleyman Coşar, bisiklet turunun 6-12 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Vakıflar Haftası'na ithafen yapıldığını aktardı. Vakıflar Haftası'nda tarihi vakıf değerlerine farkındalık çalışması için bir tur organize edildiğini anlatan Coşar, "Vakıflar Genel Müdürlüğünün Üsküdar Bölge Müdürlüğünden bu sabah saat 9'da hareket ettiler. Bu akşam da Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursa Bölge Müdürlüğü tarafından karşılanacaklar. Yarın da bu ekip Bursa'daki tarihi mekanları ziyaret edip yine bir farkındalık çalışması yapacaklar" diye konuştu. Coşar, ayrıca ÇEKUD ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün birlikte organize ettiği "1 milyon meyve fidanı" kampanyasının da duyurusunu bu turla yaptıklarını söyledi. ÇEKUD çevre gönüllüleri Ahmet Talha Coşar ve Muhammed Berke Alaca da birer konuşma yaptı.



#Vakıflar Genel Müdürlüğü
#Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği
#ÇEKUD
#"Doğaya vakıf ol"
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