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Kayseri'de bisiklet kültürüne ağırlık veriliyor

Kayseri'de bisiklet kültürüne ağırlık veriliyor

04:009/05/2025, Cuma
G: 9/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bisiklet yolu yapım çalışmalarını yerinde inceledi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bisiklet yolu yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Kayseri’nin ulaşım altyapısını güçlendirmek için yeni yol açma çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yeni yolların paralelinde bisiklet yollarını da kente kazandırıyor.

Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince, Mehmet Özhaseki Bulvarı ile Askeri Hastane Caddesi’ni bağlayan yol üzerinde yürütülen bisiklet yolu yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

2 bin 100 metre uzunluğundaki bisiklet yolu yapım çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bisiklet yolu yenileme ve yapım çalışmalarına dair değerlendirmelerde bulunarak, “Kayseri’miz bisiklet için en uygun şehir. Mevcut şartları iyileştirme yönünde hem irade gösteriyoruz hem de yeni açtığımız yollarda bisiklet yollarını olmazsa olmaz olarak hayata geçiriyoruz. Amacımız hem bisiklet kullanımını çoğaltmak, insanların sağlıklı olarak yaşamasına katkı sağlamak hem de bunu bir kültür haline dönüştürmek” diye konuştu.


BU SİZİN ESERİNİZ

Personelle sıcak ve samimi bir şekilde sohbet eden Başkan Büyükkılıç, “Sizlerle el ele ömrümüzü bu şehre veriyorsak, tek amacımız; gençlerimize ve çocuklarımıza güzel bir şehir bırakmak, güzel bir gelecek bırakmak. Bu eser sizin eseriniz, millet bahçesi sizin eseriniz. Bizi seven, güvenen, seçen hemşehrilerimizin duası, gayreti, Cumhurbaşkanımızın talimatı, Çevre, Şehircilik Bakanımızın desteği sonrasında ortaya çıkan bir güzel proje. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin dayanışmasının ürünü. İnsanların uğrak yeri, her yaşa, her kesime hitap eden eğlenme ve dinlenme mekânı” dedi.


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