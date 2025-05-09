Kayseri'de bisiklet kültürüne ağırlık veriliyor

2 bin 100 metre uzunluğundaki bisiklet yolu yapım çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bisiklet yolu yenileme ve yapım çalışmalarına dair değerlendirmelerde bulunarak, “Kayseri’miz bisiklet için en uygun şehir. Mevcut şartları iyileştirme yönünde hem irade gösteriyoruz hem de yeni açtığımız yollarda bisiklet yollarını olmazsa olmaz olarak hayata geçiriyoruz. Amacımız hem bisiklet kullanımını çoğaltmak, insanların sağlıklı olarak yaşamasına katkı sağlamak hem de bunu bir kültür haline dönüştürmek” diye konuştu.