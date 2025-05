Kayseri'de bisiklet kültürüne ağırlık veriliyor

Personelle sıcak ve samimi bir şekilde sohbet eden Başkan Büyükkılıç, “Sizlerle el ele ömrümüzü bu şehre veriyorsak, tek amacımız; gençlerimize ve çocuklarımıza güzel bir şehir bırakmak, güzel bir gelecek bırakmak. Bu eser sizin eseriniz, millet bahçesi sizin eseriniz. Bizi seven, güvenen, seçen hemşehrilerimizin duası, gayreti, Cumhurbaşkanımızın talimatı, Çevre, Şehircilik Bakanımızın desteği sonrasında ortaya çıkan bir güzel proje. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin dayanışmasının ürünü. İnsanların uğrak yeri, her yaşa, her kesime hitap eden eğlenme ve dinlenme mekânı” dedi.