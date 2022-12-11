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Pera’da hikâye zamanı

Pera Müzesi, aralık ayında iki yeni sergiye ev sahipliği yapıyor. Sanatçı Paula Rego’nun “Hikâyelerin Hikâyesi” ve İstanbul’da yaşayan 11 fotoğrafçıyı bir araya getiren “Zamane İstanbulları” sanatseverleri bekliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Pera’da hikâye zamanı
Pera Müzesi.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, aralık ayında iki yeni sergiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Figüratif sanatı yeniden tanımlayan Portekizli sanatçı Paula Rego, Hikâyelerin Hikâyesi sergisinde masumiyet ve deneyimi bir arada sunan, derin anlamlar ve anlatılar gizlediği resimleriyle izleyiciyi büyülü bir alana davet ediyor. İstanbul’da yaşayan 11 fotoğrafçının kentin güncel görsel anlatılarını bir araya getiren Zamane İstanbulları sergisiyse günümüz İstanbul’una dair yaratıcı bir okuma denemesi.

Paula Rego: Hikâyelerin Hikâyesi sergisi, Rego’nun hem kişisel hem de toplumsal mücadeleyi odağına alan 1960’lı yıllara ait erken dönem işlerini, 1990’larda ürettiği tek figürlerden oluşan, güçlü anlatımlara sahip büyük boy resimlerini ve 2000 yılından sonra ürettiği katmanlı sahnelerden oluşan çalışmalarını bir arada sunuyor.

Zamane İstanbulları fotoğraf sergisi, İstanbul’da yaşayan ve birbirinden farklı tarzlarda üreten 11 fotoğraf sanatçısının yakın tarihli çalışmalarını bir araya getiriyor. Refik Akyüz ve Serdar Darendeliler’in küratörlüğünde gerçekleşen sergi, değişik temalar altında izleyiciye megakentten çarpıcı kesitler sunuyor. Sergi kataloğu ise, sergiyi oluşturan işlerden ilhamla, aynı konular hakkında çalışan, araştıran, düşünen veya kurmacalar yaratan Yaşar Adnan Adanalı, Fırat Genç, Şebnem İşigüzel, Melisa Kesmez, Biray Kolluoğlu, Gamze Toksoy ve Sibel Yardımcı’nın kaleme aldığı metinlerle zenginleşiyor.

Pera Müzesi’nin yeni sergileri Paula Rego: Hikâyelerin Hikâyesi ve Zamane İstanbulları, 22 Aralık 2022–30 Nisan 2023 tarihleri arasında ziyaret edilebilir.

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