Hayat Pes etmeyen kahramanlar
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Pes etmeyen kahramanlar

Türkiye’nin dört bir yanı pes etmeyen kahraman öğretmenlerin hikayeleriyle dolu. Öyle ki; onları ne engeller yıldırabiliyor ne de coğrafyanın sert koşulları… Tek bir öğrencinin hayatına dokunabilmek yeterli onlar için. Hepsinin gerçekleştirdiği mucizeler, yönünü değiştirdiği hayatlar var.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Caner Keser ve İlknur Kılıç
Caner Keser ve İlknur Kılıç

Maltepe Üniversitesi, Türkiye’nin fedakar öğretmenlerine vefa borcunu ödemek için 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde “Pes Etmeyen Kahramanlar”ın başarı hikayelerini ölümsüzleştiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteğiyle geçen yılın ardından bu sene de İzmir, Muş ve Şırnak’ta suyun akışını değiştiren öğretmenler bulundu, öğrencilerin kaderini değiştiren öğretmenlerin başarı sırları ortaya çıkarıldı. Anadolu’da görev yapan fark yaratan öğretmenlerin yarattıkları eğitim mucizeleri üç kısa film ile ekrana taşındı. Üç ayrı şehirde günler süren çekimlerde kameranın karşısına geçen öğrenciler, kahramanlarının hikayelerini ve değişen hayatlarını anlattı.

Anafartalar İlkokulu

Gözleri engel olmadı

Muş’un Yarpuzlu Köyü Ortaokulu’nda görev yapan, yüzde 99 görme engelli Caner Keser’i, 10 yaşındaki öğrencisi İlknur Kılıç anlattı. Keser, Yarpuzlu Köyü’nde hayatında ilk kez müzik öğretmeni gören çocuklarla koro kurdu. İlk kez enstrüman gören çocukların dünyasına ışık oldu.

Çobanlıktan öğretmenliğe

Şırnak’ın Balveren Beldesi’nde bir grup gönüllü köy öğretmeninin yarattığı mucizeyi öğretmen adayı Sevda Bayık anlattı. Ufak bir ahırı kendi imkanlarıyla kütüphaneye çeviren gönüllüler, beldenin kaderini değiştirdi. Hayvancılıktan geçim sağlayan ailelerine yardım etmekten başka seçenekleri olmayan gençleri ikna ederek bu kütüphaneye getiren öğretmenler, yoğun bir üniversite hazırlık programı yürütüyor.

Dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri

  • İzmir’in Gaziemir ilçesinde daha çok dar gelirli ailelerin yaşadığı bir mahallede bulunan Anafartalar İlkokulu’nu adeta baştan yaratan Okul Müdürü Okul Müdürü Samet Başkonuş’u ise, 11 yaşındaki öğrencisi Ali Demir anlattı. Başkonuş, Avrupa’da 300 okulla işbirliği yaparak, öğrencilerinin dünyaya açılmasını sağladı. Semtteki Suriyeli çocukları okula kayıt ettirdi. ‘Eğitimin Nobel’i olarak anılan Global Öğretmen Ödülü’nün 2019 yılı finalistleri arasına girerek ‘Dünyanın En İyi 50 Öğretmeni’nden biri seçildi.
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10. devriye tamamlandı

10. devriye tamamlandı

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Su Ürünleri Kanunu'nda değişiklik Resmi Gazete'de
Gündem

Su Ürünleri Kanunu'nda değişiklik Resmi Gazete'de

Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla birlikte ticari amaçlı su ürünleri avcılık ya da yetiştiricilik faaliyetinde kullanılacak gemiler ve diğer su vasıtaları için de Tarım ve Orman Bakanlığından ruhsat tezkeresi veya izin alınması zorunlu olacak. Balıkçı barınakları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılacak, bunların kiralanmalarına yönelik çalışmalar ise Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülecek. Ayrıca ağlarla avlanma amaçlı ışık kullanan veya bu amaca uygun ışık donanımı bulunduran gemiler için sahip veya donatanlarına 50 bin lira idari para cezası verilecek.
BDDK'nin bazı yetkileri TCMB'ye devredildi
Gündem

BDDK'nin bazı yetkileri TCMB'ye devredildi

Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamındaki görev ve yetkileri, Merkez Bankasına (TCMB) devredilecek, TCMB ödemeler alanındaki yetkili otorite olacak.
PKK'lılara 'not kağıdı' ile bilgi veren avukat tutuklandı
Gündem

PKK'lılara 'not kağıdı' ile bilgi veren avukat tutuklandı

Balıkesir'de, terör örgütü PKK/KCK'dan tutuklu ve hükümlü olan kişilere not kağıtlarıyla bilgilendirmelerde bulunan İzmir Barosuna kayıtlı avukat F.Ş., tutuklandı.

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