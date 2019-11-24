Maltepe Üniversitesi, Türkiye’nin fedakar öğretmenlerine vefa borcunu ödemek için 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde “Pes Etmeyen Kahramanlar”ın başarı hikayelerini ölümsüzleştiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteğiyle geçen yılın ardından bu sene de İzmir, Muş ve Şırnak’ta suyun akışını değiştiren öğretmenler bulundu, öğrencilerin kaderini değiştiren öğretmenlerin başarı sırları ortaya çıkarıldı. Anadolu’da görev yapan fark yaratan öğretmenlerin yarattıkları eğitim mucizeleri üç kısa film ile ekrana taşındı. Üç ayrı şehirde günler süren çekimlerde kameranın karşısına geçen öğrenciler, kahramanlarının hikayelerini ve değişen hayatlarını anlattı.

Anafartalar İlkokulu



Gözleri engel olmadı

Muş’un Yarpuzlu Köyü Ortaokulu’nda görev yapan, yüzde 99 görme engelli Caner Keser’i, 10 yaşındaki öğrencisi İlknur Kılıç anlattı. Keser, Yarpuzlu Köyü’nde hayatında ilk kez müzik öğretmeni gören çocuklarla koro kurdu. İlk kez enstrüman gören çocukların dünyasına ışık oldu.

Çobanlıktan öğretmenliğe

Şırnak’ın Balveren Beldesi’nde bir grup gönüllü köy öğretmeninin yarattığı mucizeyi öğretmen adayı Sevda Bayık anlattı. Ufak bir ahırı kendi imkanlarıyla kütüphaneye çeviren gönüllüler, beldenin kaderini değiştirdi. Hayvancılıktan geçim sağlayan ailelerine yardım etmekten başka seçenekleri olmayan gençleri ikna ederek bu kütüphaneye getiren öğretmenler, yoğun bir üniversite hazırlık programı yürütüyor.

Dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri