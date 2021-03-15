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Pink Floyd’la müzikli yolculuk

Pink Floyd - Kilidi Açamazsan Kır Kapıyı” isimli kitapta yaptıkları müzikle felsefeye dönüşen Pink Floyd’un müzik yolculuğu on bölümde anlatılmış. Bölümlerin başında ve sonunda grubun şarkı sözleri veya grup üyelerinin cümlelerine yer verilmiş.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pink Floyd–Kilidi Açamazsan Kır Kapıyı Fatma Berber–Sümeyra Teltik Destek Yayınları 2020 136 sayfa
Pink Floyd–Kilidi Açamazsan Kır Kapıyı Fatma Berber–Sümeyra Teltik Destek Yayınları 2020 136 sayfa

Hafızalardan silinmeyen parçaları ve unutulmaz sahne şovlarıyla müzik tarihine adını yazdıran efsanevi grup Pink Floyd’un yolculuğu “Pink Floyd - Kilidi Açamazsan Kır Kapıyı –” başlığıyla kitap oldu. Fatma Berber ve Sümeyra Teltik tarafından kaleme alınan kitap, Destek Yayınları biyografi serisinden okuyucuyla buluştu.

“Pink Floyd - Kilidi Açamazsan Kır Kapıyı” isimli kitapta yaptıkları müzikle felsefeye dönüşen Pink Floyd’un müzik yolculuğu on bölümde anlatılmış. Bölümlerin başında ve sonunda grubun şarkı sözleri veya grup üyelerinin cümlelerine yer verilmiş. Pink Floyd’un biyografik hikâyesine kitapta 2 Temmuz 2005’te Hyde Park’ta verdikleri konserle giriş yapılmış. “Kilidi Açamazsan Kır Kapıyı”da seksenli yılların başında İmge Yayınevi’nden Pink Floyd isimli kitaba imza atan Orhan Kahyaoğlu’nun, müzik eleştirmeni ve gazeteci yazar Murat Beşer’in, yayıncı ve yazar Alper Çeker’in görüşlerine de yer veriliyor.

Kitap Destek Yayınları tarafından okurla buluşturulan biyografi serisinde yer aldı. Seride Edgar Allan Poe, Bergen, Audrey Hepburn, Bertolt Brecht, Abidin Dino, Şeyh Bedrettin ve Mahatma Gandi’nin biyografilerinin bulunduğu 13 kitap yer alıyor.

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