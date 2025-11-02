Prof. Dr. Işık: Organ bağışındaki yeni düzenleme etik şeffaf ve hayat kurtarıcı

Organ bağışının tıpta geri dönüşü olmayan hastalıklar için tek çare olduğunu söyleyen Prof. Dr. Burak Işık, “Organ bağışı yalnızca bir fedakârlık değil, tedavisi başka türlü mümkün olmayan hastalar için tek umuttur. Dijital beyan sistemi süreci kolaylaştırdı. Vatandaşlarımız artık e-Devlet ve e-Nabız üzerinden tek tuşla bağışçı olabiliyor. Bu sistem, hem süreci hızlandırıyor hem de bağışçı iradesini güvence altına alıyor” diye konuştu.





26 Eylül’de yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle, bağışçının iradesinin artık birincil kabul edildiğini hatırlatan Prof. Dr. Işık, “Yeni yasa ile bağışçının iradesi, yakınlarının görüşüne bakılmaksızın geçerli sayılacak. Bu, hem etik hem de şeffaf bir adım. Organ bağışı artık kişinin özgür iradesiyle alınan bir karar olarak tamamen koruma altına alınıyor” ifadelerini kullandı.





‘BİR İMZA, BİR HAYAT’

Dijitalleşmenin farkındalık için büyük bir fırsat olduğunu belirten Prof. Dr. Işık, “Artık bir imza binlerce hayata umut olabilecek. e-Devlet üzerinden birkaç saniyede yapılabilen bir işlem, bir çocuğun kalbini, bir annenin böbreğini, bir babanın karaciğerini yeniden çalışır hale getirebilir. Organ bağışı aile içinde açıkça konuşulmalıdır. Bağış kararını yakınlarınızla paylaşmak çok önemli. Çünkü acil bir durumda aileniz sizin iradenizi bilirse, süreç çok daha hızlı ve doğru ilerler. Bugün konuşmak, yarın bir can kurtarabilir” dedi.





‘KADAVRA BAĞIŞINI ARTIRMAK ZORUNDAYIZ’

Türkiye’nin canlı vericiden yapılan nakillerde Avrupa’da ilk sıralarda olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Burak Işık, “Canlı vericiden yapılan nakillerde gerçekten başarılıyız, ancak kadavradan bağış oranı hala düşük. Oysa pek çok hasta, bir trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen bir bağışçı sayesinde yaşama tutunabilir. Bu nedenle dijital beyan sistemi, ülkemiz için tarihi bir fırsattır” diye konuştu.





TÜRKİYE VE DÜNYA VERİLERİ

Prof. Dr. Işık, “Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’de 2025 yılı itibarıyla 33 binden fazla hasta organ nakli bekliyor. Bugüne kadar yapılan toplam nakil sayısı 74 bini aştı. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre ise 2023 yılında dünya genelinde 172 binden fazla organ nakli gerçekleştirildi; bu sayı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 10 artış anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.





‘ORGAN BAĞIŞI, YAŞAMIN DEVAMINI SAĞLAYAN EN YÜCE ARMAĞANDIR’

Sözlerini topluma çağrıda bulunarak tamamlayan Prof. Dr. Burak Işık, “Organ bağışı, yaşamın devamını sağlayan en yüce armağandır. Bugün atılan dijital adım, yalnızca teknolojik bir yenilik değil; insan hayatına verilen değerin göstergesidir. Her vatandaşımızı organ bağışçısı olmaya davet ediyorum” dedi.





NASIL BAĞIŞÇI OLUNUR?

1. e-Devlet portalında 'Organ ve Doku Bağışı Sorgulama ve İptali' hizmetine girerek beyan oluşturabilirsiniz.

2. e-Nabız üzerinden organ bağışı vasiyetinizi kaydedebilirsiniz.

3. Dilerseniz il sağlık müdürlükleri ve hastanelerde form doldurarak kartlı bağışçı olabilirsiniz.



