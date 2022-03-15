Proti Adası’nda esrar devam ediyor

Yazar Zeynep Bugay’ın fantastik edebiyata kattığı, türünün en iddialı kitaplarından “Proti Adasının Esrarı” serisinin 2. kitabı Artemis Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı.

Zeynep Bugay, ilk kitabı mizahi içerikli eserinin ardından fantastik-mitolojik bir masal kitabı olan ikinci kitabı “Proti Adasının Esrarı” ile geçtiğimiz yıl bir kez daha okuyucusunun karşısına çıkmıştı. Yaşamaktan çok daha fazlasını, var olmanın gerçek anlamını öğrenmenin nasıl bir değer olduğunu cesur ve sevgiyi arayan bir kedinin gözünden anlatan serinin devamı ise geçtiğimiz günlerde yine Artemis Yayınları etiketiyle okuyucu ile buluştu.

Bugay’ın yaşadığı Kınalıada’dan ve gerçek hayatta çok sevdiği tekir İran cinsi kedisi Gofret’ten ilham alarak yazdığı kitabın devamı niteliğinde oluşturulan ikinci kitap, ilk kitaptan çok farklı bir zaman örgüsüyle kurgulanmış. Zaman ve zamansızlık kavramlarının yanında; acı çekerek deneyim kazanma, gönüllü olarak sorumluluk ve yoksunluk alma, doğum ve tekrar tekrar yaşamak üzerine hayata ve bilinmeze dair içselleştirdiğimiz unsurların yanı sıra kendi varoluşsal arayışlarımız için ödev ve farkındalıklarımızın irdelendiği eserde, çapraz zamanlı bir kurgu yaratılmış.

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Artemis Yayınlarından çıkarak raflarda yerini alan kitap için yazar Zeynep Bugay: “Kitabımın görünen ve görünmeyen dünyaların kesiştiği fantastik bir eşzamanlılık alanında okuyucuyu merak ve keyif unsurlarıyla buluşturacağını düşünüyorum. Serinin bir sonraki kitabının hazırlığı niteliğinde kaleme aldığım bu kitap ile hayal dünyanızın sınırlarını, yaşama dair algınızı zorlayacağımı ve hatta belki de değiştireceğimi düşünüyorum” diyor.