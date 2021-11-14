​Pullarla tarihi yolculuk

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerden biri de Beyoğlu Belediyesi PTT ve Türkiye Filateri Dernekleri Federasyonu tarafından Beyoğlu Tarihi Postanesi’nde düzenlenen “Atatürk ve Cumhuriyet Pulları Sergisi” oldu. Türkiye Filateri Dernekleri Federasyonu’ndan 10 kıymetli ismin özel koleksiyonlarını bir araya geldiği sergi; Atatürk’ün basılan pulları, Çanakkale Savaşı 100’üncü yılına ait pulları, TBMM’nin 100’üncü yılına dair çıkarılmış özel pulları, yurt dışındaki Atatürk pullarını ve kurtuluş savaşı ile Cumhuriyetin 100 yıla yaklaşan birer belgesi olan pulları içeriyor.

Açılışı Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız tarafından yapılan sergi, Beyoğlu İlçe Kaymakamı Mustafa Demirelli, Posta ve Telgraf Teşkilatı PTT’nin yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve Hollanda, Filipinler, Almanya Başkonsolosluğu’nun da aralarında bulunduğu 17 Başkonsolosluk temsilcileri ile gezildi. Açılış konuşması yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve minnetle anarak, “Vefatının 83. Yıl münasebetiyle Beyoğlu Belediyesi ve PTT işbirliğiyle Atatürk ve Cumhuriyet konulu bir sergi de burada ilk defa basılan pulları sergilediğimiz bir sergi oldu. Amacımız farklı bir etkinlik yapıp o yası ve o anları tekrar hatırlayıp tazelemek” şeklinde konuştu.

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10 KASIMA ÖZEL MÜHÜR

10 Kasım’a özel pulları damgaladıklarını ifade eden Başkan Yıldız, “Saat 17: 00 itibariyle 10 Kasım mührü damgayı kıracağız. Artık bir daha o damga kullanılamayacak. Pullar filatelisler bakımından özel bir anlam ifade edecek. Atatürk’e olan minnettarlığımızı bu şekilde ifade etmek istiyoruz. Bin tane zarf damgalı olarak mühürlendi” dedi.

TAŞ PLAKTAN ATATÜRK’ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR

Belediye Başkan Yıldız davetlilerle beraber pul koleksiyonunu incelerken Atatürk’ün yurtiçi gezilerinde seyahat ederken trende dinlediği şarkıların kayıtları taş plaktan ziyaretçilere dinletildi. Riyaset-i Cumhur Saz Heyeti’nin icra ettiği eserlerde Safiye Ayla’dan Münir Nurettin Selçuk’a, Hafız Yaşar’dan Atatürk’ün konserine giderek herkesi şaşırttığı Melek Tokgöz’e kadar özel seslerin imzası vardı.

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SINIRLI SAYIDA ÖZEL GÜN ZARFI HEDİYE EDİLDİ

İstiklal Caddesi’ndeki Beyoğlu Tarihi Postanesi’nde gerçekleşen sergide, sınırlı sayıdaki Beyoğlu Belediyesi Özel Gün Zarfı, Atatürk Kültür Merkezi kartpostalı ve pulu da vatandaşlara hediye edildi. Özel Gün Zarfları, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız tarafından sergi salonunda imzalandı. PTT’nin 10 Kasım’a özel çıkardığı pullar da serginin açılış gününde ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Lozan’dan 2000’lere

Sergide yer alan koleksiyonculardan Erdem Güney Atatürk’ü koleksiyonlarıyla andıklarını söyleyerek, “Benim koleksiyonum PTT’nin bastırdığı, Atatürk ile ilgili pullar içerisinde hatalı yani erörlü olanlar. Koleksiyon, 1924 yılında Lozan Sulh Antlaşması’nın imzalanması nedeniyle ‘Sulh serisi’ diye nitelendirdiğimiz pullardan başlıyor ve yaklaşık 2000’li yıllara kadar olan süreyi kapsıyor. Bu dönemde çıkan Atatürk pullarının hatalı olanlarının bir bölümü burada” diye konuştu.

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HAYAT Türk pullarının 155 yıllık serüveni sergileniyor