Hayat Putinden ayet ile barış çağrısı
AKTÜEL

Putin'den ayet ile barış çağrısı

Ankara'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Üçlü Suriye Zirvesi sona erdi. Liderler, zirve sonrası ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Yemen'de yaşananlar hakkında değerlendirmelerde bulunurken Kur'an-ı Kerim'den bir ayeti alıntılayarak barış çağrısında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vladimir Putin
Vladimir Putin

Suriye başlıklı üçlü liderler zirvesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü’nde yapıldı.

Zirve sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında kameraların karşısına geçen üç lider, önemli açıklamalarda bulundu.

Yemen krizine Kur'an'dan ayetli örnek

Açıklamaları sırasında, Suudi Arabistan’da tesislere yapılan saldırının toplantıda gündeme gelmediğini ancak Yemen’de insani dram ve felaket yaşandığını dile getiren Putin, Kur'an-ı Kerim'den ayet alıntılayarak bu krizin çözümü ile ilgili öneride bulundu.

Putin Kur'an'dan ayetle barış çağrısında bulundu
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Putin Kur'an'dan ayetle barış çağrısında bulundu
Ankara'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Üçlü Suriye Zirvesi sona erdi. Liderler, zirve sonrası ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Yemen'de yaşananlar hakkında değerlendirmelerde bulunurken Kur'an-ı Kerim'den bir ayeti alıntılayarak barış çağrısında bulundu.

Putin, “Krizin çözümü için tüm taraflar arasında bir çözüm üretilmesi gerekir. Mesela bunu da Müslüman ülke olan Türkiye'de bulunurken Kur’an’dan atıfta bulunmak istiyorum: 'Allah’ın sözlerini hatırlayınız, siz düşmansınız ama Allah sizin gönüllerinizi barıştırdı ve sizi dost yaptı.' Sizi bölen konular arka planda olmalıdır. Manevi yakınlık ön plana çıkmalıdır. Şiddetin kabul edilmezliği konusunda Kur'an'da sözler var." diye konuştu.

Ankara'da Üçlü Suriye Zirvesi
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Ankara'da Üçlü Suriye Zirvesi
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