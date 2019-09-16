Putin'den ayet ile barış çağrısı

Suriye başlıklı üçlü liderler zirvesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü’nde yapıldı.

Zirve sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında kameraların karşısına geçen üç lider, önemli açıklamalarda bulundu.

Yemen krizine Kur'an'dan ayetli örnek

Açıklamaları sırasında, Suudi Arabistan’da tesislere yapılan saldırının toplantıda gündeme gelmediğini ancak Yemen’de insani dram ve felaket yaşandığını dile getiren Putin, Kur'an-ı Kerim'den ayet alıntılayarak bu krizin çözümü ile ilgili öneride bulundu.

OYNAT 01:33 Putin Kur'an'dan ayetle barış çağrısında bulundu Ankara'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Üçlü Suriye Zirvesi sona erdi. Liderler, zirve sonrası ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Yemen'de yaşananlar hakkında değerlendirmelerde bulunurken Kur'an-ı Kerim'den bir ayeti alıntılayarak barış çağrısında bulundu. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Putin, “Krizin çözümü için tüm taraflar arasında bir çözüm üretilmesi gerekir. Mesela bunu da Müslüman ülke olan Türkiye'de bulunurken Kur’an’dan atıfta bulunmak istiyorum: 'Allah’ın sözlerini hatırlayınız, siz düşmansınız ama Allah sizin gönüllerinizi barıştırdı ve sizi dost yaptı.' Sizi bölen konular arka planda olmalıdır. Manevi yakınlık ön plana çıkmalıdır. Şiddetin kabul edilmezliği konusunda Kur'an'da sözler var." diye konuştu.