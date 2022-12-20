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Ramazan ayı umre kayıtları başladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2023 yılı ramazan ayı umre tur kayıtlarının başladığını duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
Ramazan ayı umre kayıtları başladı
Kabe-i Muazzama

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak sabır, ibadet, rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan ayını manevi bir iklimde idrak etmek isteyen vatandaşlarımız için düzenleyeceğimiz Ramazan ayı umre turlarına kayıt dönemi başladı" dedi.

Ali Erbaş ayrıca detaylı bilgi edinmek isteyenler için 'hac.gov.tr' internet adresini paylaştı.
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