Rami Kütüphanesi “Ağa Han Mimarlık Ödülü” finalisti

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yenilenen Rami Kütüphanesi, 2025 Ağa Han Mimarlık Ödülü’nün 16. Dönem Ödülü finalistleri arasında yer aldı.
Dünya genelinde aday gösterilen 369 proje içinden finale kalan Rami Kütüphanesi, İstanbul’un en büyük kütüphanesi olma özelliğini taşıyor. 18. yüzyılda inşa edilen Rami Kışlası’nın aslına uygun şekilde yenilenmesiyle açılan kütüphane, mimar Han Tümertekin’in danışmanlığında minimal müdahale yaklaşımıyla bilgi ve kültür merkezine dönüştürüldü. Tarihi dokuya zarar vermeden modern kamusal alanlar yaratma hedefiyle yürütülen proje, kültürel sürdürülebilirlik açısından da örnek gösterildi.
ÖDÜL, MÜSLÜMAN TOPLUMLARIN İHTİYAÇLARINA ODAKLANIYOR
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Mimarlığın, kültürle ve toplumla kurduğu bağın en güzel örneklerinden biri olan Rami Kütüphanesi’yle bu prestijli listede yer almak, bizler için ayrı bir gurur kaynağı. Bu başarıda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımı tebrik ediyorum” dedi.
Ağa Han Mimarlık Ödülü, mimarlık, planlama, tarihi koruma ve peyzaj mimarlığı alanlarında Müslüman toplumların fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçlarına yanıt veren projeleri teşvik etmeyi amaçlıyor ve üç yılda bir veriliyor. Nihai ödül sahiplerinin yaz aylarında yapılacak son değerlendirme toplantısıyla açıklanması bekleniyor.