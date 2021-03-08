Geçtiğimiz günlerde kalbi duran ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

62 yaşındaki Rasim Öztekin önceki gün öğle saatlerinde arkadaşlarıyla mesajlaştıktan sonra fenalaşmıştı. Kalbi duran sanatçı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürülmüştü. Kadıköy'de bulunan Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Öztekin tedaviye yanıt vermedi ve hayatını kaybetti.

OYNAT 01:55 Usta oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sanatçı Rasim Öztekin'in, kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Kendi deyimiyle İstanbul'un mütevazi olduğu 1959 yılında doğdu. Galatasaray Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulundan mezun oldu. Sahne yaşamında ilk deneyimlerini İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğunda edindi. Usta sanatçı, Kel Hasan Efendi'den günümüze ulaşan Türk tiyatrosunun simgesi kavuğu 4 yıl taşıdı. Rasim Öztekin, 62 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. BiP'te paylaş

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SAĞLIK BAKANI KOCA DUYURDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Öztekin’in “Yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini” bildirdi.

Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun. pic.twitter.com/0SOZYIAg7e REKLAM March 8, 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye mesajı yayımlayarak, "Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 9 ŞORAY UZUN: Sevgili ustamızı, canımız abimizi, çok güzel bir insanı Rasim Öztekin'i kaybettik maalesef.. Ne diyeceğimi, ne yapacağımı bilemiyorum.. Başımız sağ olsun.. Bundan sonra bir yanımız hep eksik. YILMAZ ERDOĞAN: Tiyatroya gözümü açtığım gün tanıdığım, hep hayran olduğum, hep çok sevdiğim Rasim Ağbi’yi sonsuzluğa uğurladık. Çok üzgünüm. Mekanı cennet olsun. DEMET AKBAĞ: Çok canım yanıyor... Ne çok iş, ne çok anı, ne çok hüzün... Ah arkadaşım, ah yol arkadaşım, çok üzgünüm... HÜLYA KOÇYİĞİT: Sanat dünyamızın kıymetli isimlerinden birini daha kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Birkaç ay önce Film Gibi Hayatlar'da ağırlamak nasip oldu Sevgili Rasim Öztekin'i... Canlandırdığı her karakterle içimize dokunan, kimi zaman ağlatan, kimi zaman güldüren çok değerli bir oyuncuyu, Türk Tiyatrosunda Geleneksel Kavuk'a sahip olma şerefine ulaşmış bir ustayı kaybettik...Bu fotoğrafı çektirirken tüm stüdyoyu kahkahalara boğmuştu... Hiç unutmuyorum. Ruhun şad olsun Sevgili Rasim Öztekin. Tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun. NECMİ YAPICI: Canım Rasim abim, seninle ne çok anımız vardı.. Küba da Şans Kapıyı Kırınca dedik sinema filmi çektik, sonra Ortaoyuncular da Uzun donlu Kişot'da aynı sahneyi paylaştık. Yıllar sonra Seksenler dizisinde yine buluştuk... 2012'den beri sette ne çok şey yaşadık güldük eğlendik ne anılar dinledik senden... Setin enerji kaynağıydın abisi, ustasıydın .. Yerin dolmaz 😔 Çok erken oldu gidişin.. Çok üzgünüm 😞 Seni çok özleyeceğiz.. Göz yaşlarımızla uğurluyoruz seni ... Gittiğin yerde huzur bul.. Mekanın Cennet olsun güzel abim NİLÜFER: Çok üzüldüm çok. Neden iyi güzel insanlar erken gidiyor? Türkiye’nin başı sağolsun. Hayatını sanata adamış bir usta. Ne büyük kayıp. Nurlar içinde uyusun. AYŞE KÖKÇÜ: Bu olmamalıydı çok üzüldüm nur içinde uyu Rasim. DERYA BAYKAL: Ahhh Canım Rasim’ciğim Ahhh güzel arkadaşım... Çok üzgünüm. Başımız sağolsun. CEYHUN YILMAZ: Ah be ağabey... Sanat camiasından Rasim Öztekin'e saygı duruşu Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayatını kaybetti. Sanat dünyasından pek çok isim, usta sanatçının ardından üzüntülerini dile getirerek taziye mesajları paylaştı. BiP'te paylaş

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RASİM ÖZTEKİN KİMDİR?

Rasim Öztekin, 1959 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nu bitirdi.

Sahne yaşamında ilk deneyimlerini 1977 yılında Kadıköy Halk Eğitim, İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Nöbetçi Tiyatro’ da amatör çalışmalarla edindi. 1980 yılının Kasım ayında Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğunda profesyonel tiyatro sanatçılığına başladı. 1980-1992 yılları arasında Şahları da Vururlar, Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı, İçinden Tramvay Geçen Şarkı, İstanbul’u Satıyorum, başta olmak üzere Orta oyuncular Tiyatrosu’nun tüm oyunlarında rol aldı.

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Rasim Öztekin

1992-1995 yılları arasında televizyonlarda sırasıyla “Müzikomedi” (Nükhet Duru ve Demet Akbağ’la birlikte), “Mega Show” (Hülya Avşar-İbrahim Tatlıses-Demet Akbağ'la birlikte) şov programları yaptı. 1994 yılında Gani Müjde ve Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı “2071’ de Türkiye” adlı müzikali sahneye koyup oynadı. 1995’te Ortaoyuncular Tiyatrosu ile Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri, Çok Tuhaf Soruşturma ve Fişne Bahçesi gibi birçok prodüksiyonda yer aldı. Bir Günlük Aşk Hikayesi, 72. Koğuş, Arabesk, Tersine Dünya, Passion Du Turca, Pardon ve Şans Kapıyı Çalınca isimli filmlerde oynadı. Köşedönücü, Biraz Düş, Biraz Gülüş, Eğrisiyle Doğrusuyla, Bir Yaz Gecesi Eğlencesi, Boş gezen ve Kalfası, Başka İstanbul Yok ve Yeni Hayat isimli televizyon yapımlarında rol aldı.

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Rasim Öztekin ve kızı Pelin Öztekin

Tiyatronun yanı sıra, sinema ve dizi filmlerde de rol alan Rasim Öztekin, TRT'ye program metin yazarlığı ve bir dönem (1998-2002 yılları arasında) Akşam gazetesinde ve 2004 yılında Star gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.

2005'te yine Gani Müjde’nin yazdığı Mehmet Ergen’ in sahnelediği “Yıldızların Altında” müzikalinde, Beyazıt Öztürk ve Candan Erçetin‘ le başrolü paylaştı.

2009'un ocak ayında "Boş gezen ve Kalfası" adlı oyununu oynarken kalbi hastalandı. Kalbine pil takıldı.

2005 yılının Eylül ayında gazeteci Esra Kazancıbaşı ile Atina’da evlendi. Rasim Öztekin’in ilk evliliğinden 1987 doğumlu Pelin Öztekin adında bir kızı var.

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2014 yılında Müfit Can Saçıntı’nın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı “Mandıra Filozofu" adlı filmde başrolleri Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin, Begüm Öner, Kemal Kuruçay, Eser Eyüboğlu, ve Ayda Aksel ile paylaştı.

2016 yılında Hasan Efendi'nin kavuğu, Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredildi.