Reçetede müzik var

Tarih boyunca duygu ve düşüncelerin anlatım biçimi olan müziğin; dinsel, askeri ve eğlence amaçlı olduğu kadar tedavi amacıyla da kullanıldığı bir gerçek. On dokuzuncu yüzyılda psikiyatri biliminin gelişimi ve yirminci yüzyılda ilaçla tedavinin yanı sıra psikoterapi yöntemlerinin geliştirilmesi beraberinde “bütünleyici tedavi” anlayışını getirdi. Yeni arayışlara yönelen psikiyatri bilimi, Türklerde tedavi amaçlı kullanımı İslamiyet öncesine dayanan müzikle tedaviyi yeniden gündeme getirdi. Türklerde müziğin tedavi amaçlı kullanımı hem İslamiyet öncesi, hem de İslamiyet sonrası dönemde süre gelse de müzikle tedavi çalışmalarının ilk ciddi örnekleri Selçuklu ve Osmanlı’da görülmüştür.

FİZİKSEL RAHATSIZLIKLARA DA İYİ GELİYOR

Türkiye’nin en genç profesör ünvanı alan kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Zekeriya Nurkalem, geçmiş dönemde öncelikli olarak akıl hastalıklarının tedavisinde kullanılan müziğin günümüzde fiziksel rahatsızlıklarda da tamamlayıcı tedavi olarak iyileştirmeyi hızlandırdığını ifade ediyor. Amerikan Kardiyoloji Koleji’nin Dünya Kardiyoloji Kongresi ile Birlikte Yıllık Bilimsel Oturumunda sunulan araştırmaya dikkat çeken Prof. Dr. Nurkalem, erken enfarktüs sonrası anjina olarak bilinen kalp krizinden hemen sonra göğüs ağrısı atakları yaşayan hastaların, günde 30 dakika müzik dinledikleri takdirde, kaygı ve ağrı düzeylerinin önemli ölçüde daha düşük olduğu gözlendiğini söylüyor.

“Müzik terapisi genellikle zihinsel ve duygusal sağlığı geliştirmek için kullanılırken, kalp yetmezliği gibi fiziksel sağlık sorunları olan kişilerin yaşam kalitesini de iyileştirebilir” diyen Prof. Dr. Nurkalem, “Her gün Mozart dinlemek damarlarınızı temizlemez veya kalp probleminizi düzeltmez ancak müzik; bir kalp ameliyatından sonra iyileşmenizi kolaylaştırabilir, kalp krizi veya felçten sonra normale dönmenizi sağlayabilir” açıklamasında bulunuyor.

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YOĞUN BAKIMDA MÜZİK

Siyami Ersek Hastanesi’nde çalışırken, özellikle yoğun bakım sürecinde burada yatan hastalardaki anksiyetenin azaltılması için merkezi ses sisteminden klasik ve enstrümantal müzikler dinletmeye başlayan Prof. Dr. Nurkalem, müziğin destekleyici tedavi yöntemi olarak sağladığı olumlu etkiyi önce kendi hastalarında gözlemlemiş. Bazı ileri hastalarında ise bu dinletiyi özel kulaklıklarla yapmış ve hasta anksiyetesinde ve stresinde azalma, kalp ritminde düzen gözlemlemiş. Ardından müzik ile tedavi hakkında detaylıca bir yayın taramasına giren Prof. Dr. Nurkalem, bu alanda yapılmış 6 farklı geniş kapsamlı çalışma ile karşılaşmış. Müziğin kalp rahatsızlıkları üzerindeki etkilerini analiz eden çalışmaların henüz yeterli seviyede olmadığını belirten Prof. Dr. Nurkalem, bu alanda daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunun da altını çiziyor.

Hangi müzik türünün hastada rahatlatıcı etkiye sahip olacağı kişiden kişiye farklılık göstermekle beraber, çalışmalarda klasik müzik ve enstrümantal müzikler ön planda kullanılıyor. Çalışmalarda daha ziyade rahatlatıcı ritimlerde, sözsüz müzik kullanıldığını ifade eden Prof. Dr. Nurkalem, bu rahatlatıcı seslerin zaman zaman ritmik etkili dalga veya Ağustos böceği, yağmur ve rüzgar sesi gibi doğadan sesler de olabileceğini ifade ediyor. Aynı zamanda bu doğal sesler, kişinin uykuya geçişini de kolaylaştırıyor.

Prof. Dr. Nurkalem, tedaviye tam bir etkinlik sağlayacak bu destekleyici müzik terapisinin iyileşmeyi hızlandırması ve kan basıncını dengede tutması adına hasta reçetelerinde yer verilebileceğini söylüyor. Müzik ile tedavinin ana tedavinin yerine geçemeyeceğinin önemle altını çizen Prof. Dr. Nurkalem, “Mevcut tedaviye ilave kullanılacak bu müzik dinleme seansları hastanın iyileşme ve toparlama sürecinde olumlu katkı sağlayacaktır” diyor.

KALP KRİZİNE REÇETE: MÜZİK

Dünyanın farklı bölgelerinde müziğin kalbe iyi geldiğini ispatlayan çeşitli araştırmalar oraya konulmuş. Konu ile ilgili en kapsamlı araştırma geçtiğimiz yıllarda Sırbistan’da yapıldı. Araştırmacılar, Sırbistan’daki bir tıp merkezinde kalp krizi ve erken enfarktüs sonrası anjina teşhisi konan 350 hastayı tam 7 yıl boyunca gözlem altına almış. Hastaların yarısı rastgele standart tedaviye devam ederken kalan yarısı ise standart tedaviye ek olarak düzenli müzik seanslarına alınmış. Katılımcılardan, dinlenirken oturur pozisyonda gözlerini kapatmalarını ve 30 dakika boyunca önceden belirlenmiş müzikleri dinlemeleri istenmiş. Bu günlük dinleme seanslarına yedi yıl boyunca devam eden hastalar, aynı zamanda bu seansları bir günlükte kayıt altına alarak belgelemişler. Katılımcılardan ilk yıl için her üç ayda bir ve daha sonra yılda bir kez takip değerlendirmeleri için tıp merkezine dönemleri istenmiş. Yedi yılın sonunda müzik terapinin tek başına standart tedaviye göre anksiyete, ağrı hissi ve ağrı sıkıntısını azaltmada daha etkili olduğu sonucu ortaya konmuş. Veriler sonucunda, müzik terapi alan hastaların, standart tedavi görenlere göre ortalama üçte bir oranında daha düşük anksiyete skorlarına sahip oldukları ve yaklaşık dörtte bir oranında daha düşük anjina semptomları bildirdikleri sonucuna varılmış. Bu hastalarda ayrıca, kalp yetmezliği oranında yüzde 18’lik bir azalma dahil olmak üzere, belirli kalp rahatsızlıklarının oranları önemli ölçüde daha düşükmüş. Hastalarda yüzde 23 daha düşük kalp krizi, yüzde 20 daha düşük koroner arter baypas greft ameliyatına ihtiyaç duyma ve yüzde 16 daha düşük kardiyak ölüm oranları saptanmış.

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Müzik kan basıncını düşürüyor

Konu özelinde yapılan öne çıkan diğer araştırmalar ise şöyle;

-General Hospital’da, 30 dakika boyunca müzik dinleyen yatağa bağımlı kalp hastalarının, müzik dinlemeyenlere göre daha düşük kan basıncına, daha yavaş kalp atış hızına ve daha az sıkıntıya sahip olduğu bulundu.

-Wisconsin-Milwaukee Üniversitesi’nde başka bir ekip, sessiz bir ortamda sadece 20 dakika dinlendirici müzik dinleyen kalp krizinden kurtulanların, müziksiz sessiz bir odada dinlenenlere göre sağlıkları konusunda daha az endişeli olduklarını buldu.

-Minneapolis’teki Abbott Northwestern Hastanesi’nde, kalp ameliyatı geçirdikten hemen sonra müzik dinleyen kadın ve erkekler, sessizce dinlenenlere göre daha az endişeli ve daha az ağrıya sahip olduklarını bildirdiler.

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-Baltimore’daki Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi’nde, araştırmacılar, sağlıklı gönüllüler müzik dinlerken, önkoldan kan akışını ölçtüler. Gönüllüler neşe uyandıran müzikleri dinlerken kan akışı önemli ölçüde arttı ve kaygı uyandıran müzikler dinlerken azaldı.

-Hong Kong’da yapılan bir çalışmada, dört hafta boyunca günde 25 dakika rahatlatıcı müzik dinleyen yaşlı gönüllülerin sistolik basınçları (bir tansiyon ölçümünün en yüksek rakamı) 12 puan ve diyastolik basınçları (en alttaki rakam) 5 puan düşerken, müzik dinlemeyen bir kontrol grubunun kan basıncında hiçbir değişiklik görülmedi.