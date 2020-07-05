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Hayat Rengarenk elbiseler dolaptan çıktı
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Rengarenk elbiseler dolaptan çıktı

Günün her saati farklı aksesuarlarla kullanabileceğiniz elbiseler bu yaz hiç olmadığı kadar fazla seçeneğe sahip. Rahat ve sofistike dengesini koruyan 2020 yaz elbiseleri şehirden tatile, ofisten davetlere kadar çok yönlü ve uzun soluklu. Maxi boyları, nerdeyse 2 beden büyük bol kesimleri ile hiç olmadıkları kadar muhafazakar da görünüyorlar.

Serap Cebeci Yeni Şafak
Fotoğraf:Arşiv
Fotoğraf:Arşiv

Bütün günümüzü evlerimizde geçirdiğimiz karantina günleri, birçok alanda ciddi değişimlerin fitilini ateşlerken giyim alışkanlıklarımızı da bundan payını aldı. Zoom’dan yapılan iş toplantıları dışında evdeki zamanımızı topuklu ayakkabılardan, ceket, bluz gibi aslında içinde çok da rahat hissetmediğimiz giysilerimizden uzakta kaldığımız, rahatlığın ön planda olduğu bir dönem yaşadık. Rahat giyinmenin zevkini iliklerimize kadar yaşamışken yeni normalleşmeyle beraber eşofmanlarımızı ve onların verdiği rahatlığı bir kenara bırakırken, stil sahibi ama aynı zamanda rahat olmak yeni giyim anlayışımızın olmazsa olmazı.

Fotoğraf: Arşiv

HEM SPOR HEM ŞIK

Şanslıyız ki bu yazın hit parçalarından olan elbiseler pijamalarımız kadar rahat. Bizi bekleyen sıcak günlerde kat kat giyinmekten rahatsız olanlar için en serin alternatif olabilecek eğlenceli yaz elbiseleri, kombinleme derdi olmadan şık ve rahat olmanın en kestirme yolu aynı zamanda. Uzun süredir “bu gün ne giyeceğim? eteğimi hangi bluzumla kombinlesem?” gibi sorulardan o kadar uzak kaldık ki eski rutinimize dönerken kombin sıkıntısı yaşamamak adına tercih edilen elbiseler, pratik ve zahmetsiz sitilin anahtarı olarak yeni normale adaptasyonda kurtarıcı parçalar olacak. Günün her saati farklı aksesuarlarla kullanabileceğiniz elbiseler bu yaz hiç olmadığı kadar fazla seçeneğe sahip. Rahat ve sofistike dengesini koruyan 2020 yaz elbiseleri şehirden tatile, ofisten davetlere kadar çok yönlü ve uzun soluklu. Maxi boyları, nerdeyse 2 beden büyük bol kesimleri ile hiç olmadıkları kadar muhafazakar da görünüyorlar. Gündüz spor ayakkabı ile kombinleyeceğiniz gömlek elbiseleri tercih ederken, akşamları şık topuklu sandaletlerle giyeceğiniz anvelop bir elbise sizi zahmetsizce şıklığa götürebilir. Tatil bavullarının vazgeçilmez parçalarından da olan elbiseler, bu sene renkleri ve desenleri ile çok daha eğlenceli. Kanepenizdeki rahatlığı kaybetmeden yeni normale dönüşü sağlayan bu yazın kahramanı elbiselere bir göz atalım…

BEYAZ FİSTO ELBİSLER

Genellikle kabarık (puf) kollu olarak rastladığımız fisto elbiseler birkaç sezondur en romantik haliyle ve fistoya en yakışan renk olan beyaz seçeneğiyle mağaza vitrinlerinde. Bir tatil akşamında giyebileceğiniz bu elbiseyi taşlı bir sandalet ve iri küpelerle bir kır düğününde de rahatlıkla giyebilirsiniz. Volümlü ya da dar kesim kalıpları ile giydiğiniz fisto elbiseler size her zaman feminen bir görüntü vaat eder.


ANVOLOP VE PİLİLİ ELBİSLER


Tasarımcıların güncelleyerek klasik pilili elbiselere ekledikleri asimetrik detaylar bu elbiseleri bir tık daha modern bir boyuta taşıdı. Özellikle ipek ve şifon kumaşlar kullanıldığında çok daha kadınsı ama bir o kadar da şehirli bir stile imzanızı atabilirisiniz. Kontrast renk blokları ve bölgesel baskıları ile mimari formlardan esinlenmiş imajı, tam anlamı ile estetik ve görsel bir şov. 70’lerden günümüze miras başka bir form olan anvelop elbiseler, özellikle derin V yaka ve bel hattını ortaya çıkan tasarımı ile birkaç sezondur trend olmaya devam ediyor. Yerleri süpüren boyu ve uzun kolları ile hippi görüntüyü sevenlerin, tatil için ilk tercihleri olabilir.

GÖMLEK ELBİSELER

Fotoğraf: Arşiv
  • Formsuz ve yakadan etek ucuna kadar düğmeli olan elbiseler, poplin ve keten kumaş alternatifleri ile iyi bir Office giyim seçeneği. Çoğunlukla kemerle kullanılan bu elbiseler bazen kaftanın modernize edilmiş hali ile salaş olarak da kullanılabilir. Kıravat, kıvırarak bağlama ve sıra dışı düğmeler bu zamansız elbiseleri daha sofistike bir hale bürüyor. Valentino, Bottega Venata ve Nina Ricci gibi lüks markalar gömlek elbiseleri kusursuz kesimleri ile başka bir boyuta taşıdılar. 50’lerin son döneminde Dior’un popüler hale getirdiği Trapez (A kesim) elbiseler, modern olduğu kadar şık ve rahatlığı ile Gömlek elbiselerin 21. yy uyarlaması gibi.

DESENLİ ELBİSLER

Fotoğraf: Arşiv

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Fotoğraf:Arşiv

Modest kadını trendy parçalarının yer aldığı rahat formdaki tasarımlarıyla bu yazın ruhuna ayak uyduruyor. LCW Modest kadını bu yaz soft renkler ve bol kesim tasarımlarla rahat bir yaz şıklığı sunuyor. Yandan yırtmaçlı spor tasarımlı tunikli takımlar, maxi boy uçuşan elbiselerin yanı sıra şıklığınızı pekiştirecek baskı tasarımlı gömlekler yer alıyor. Romantik görünümlü çiçek baskılı tulumlar ve incecik ceketlerin de yer aldığı koleksiyon, zamansız giyimi sevenlerin gözdesi olacak.

FIRFIRLI ELBİSLER

Fotoğraf:Arşiv
  • Çoğunlukla katmanlı fırfırlardan meydana gelen bu elbiseler maxi ve diz üstü boylarda tercih ediliyor. Önlük elbiseler olarak da adlandırılan parçalar uzun bol kollara ve oversize kesimlere sahipler. Her ne kadar bu yaz minimize edilmiş halleri trend olsa da; kollarda kullanılan nakışlar, yaka ve bel kısmındaki bağcıklar, doğal kumaşlar ve toprak tonları ile içinde folklorik bir ruh hali taşıyor. Akşamları daha parlak ve ipeksi kumaşlarla şıklaştırılmış ve romantik hale bürünmüş versiyonları davetler için dikkat çekici olmaya adaylar.
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