Ressam Himmet Gümrah 46 yıllık eserlerini sergiliyor

Ressam Himmet Gümrah, Güzel Sanatlar Akademisi’ndeki öğrencilik yıllarından bugüne kadar farklı tekniklerle işlediği resimlerinden seçtiği ‘Retrospektif’ sergisi ile 40. yılını kutluyor. 70 eserle dönemlere göre, panoramik bir sergi oluşturduğunu belirten Gümrah, “2002’de ‘Kır Çiçekleri’ adını verdiğim bir sergi açtım. Daha sonra pasteli çok sevdiğim için pastel konulu bir çalışma yaptım. ‘Karadeniz’den’ adını verdiğim, Karadeniz Bölgesi’ne ait objeler, yemişler kullanarak ‘Natürmart’ resimler yaptım. Öğrencilik dönemimde daha çok ‘Pop Art’ resimler yaptım. Daha sonra klasik realist anlatımlardan vazgeçerek, çiçekleri birer birim olarak kullandım. Doğadan aldığım diken çiçeklerini kullandım” diye konuştu. Son dönemlerde benimsediği anlayışa ilişkin konuşan Gümrah, Orta Asya’dan bugüne, Selçuklu’dan Osmanlı’ya, Osmanlı’dan bugüne farklı yapılarda oluşturulmuş motifleri, simgeleri, figürleri, çizimleri kendisine esin kaynağı olarak gördüğünü söyledi. Galeri Soyut’ta açılan sergi 22 Temmuz’a kadar ziyaret edilebilir.

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