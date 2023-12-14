Rıfat’ın hikayesini bu kez Cox anlattı

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Jerusalem Post, ülkenin gündemine bomba gibi düşen bir analiz yayınladı. Başta Netanyahu olmak üzere İsrailli yetkililerin zaferin yakın olduğu yönündeki açıklamalarını hatırlatan gazete, 'Uzmanlar İsrail'in Gazze Şeridi'nde Hamas'ı devirmekten hâlâ uzak olduğunu söyledi' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.