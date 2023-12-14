Rıfat’ın hikayesini bu kez Cox anlattı

Emmy ve Altın Küre ödüllü İskoç aktör Brian Cox, İsrail saldırısında hayatını kaybeden 44 yaşındaki Filistinli akademisyen ve şair Rıfat El Arir’in ölmeden önce yazdığı ‘Ölmem Gerekirse’ başlıklı şiirini okudu. El Arir, şirinde “Eğer ölmem gerekiyorsa/Yaşamalısın/Hikayemi anlatmak için…” diyordu. Cox’un şiir okuduğu anları yayınlayan Filistin Edebiyat Festivali’nin paylaşımına binlerce beğeni yağdı.
Öte yandan Avustralyalı kriket oyuncusu Usman Khawaja’nın Filistin’e destek mesajı, “siyasi” olduğu gerekçesiyle engellendi. Fransız yayınevi Fayard ise, İsrailli tarihçi Profesör Ilan Pappe’nin, 1948’de İsrail’in kuruluşu ile Filistin halkına yapılan etnik temizliği konu aldığı kitabının satışını durdurdu.