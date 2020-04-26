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Hayat Ruhsal terapi Örgü örmek
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Ruhsal terapi: Örgü örmek

Örgü örmek insanlara fiziksel ve ruhsal olarak terapi sağlıyor. Korona virüs salgını nedeniyle evde kalan vatandaşlar, stres atmak ve ruh sağlığını korumak için örgü örüyor, vaktini çeşitli hobilerle değerlendiriyorlar.

Çağlar Çağatay Yeni Şafak
Deniz Altıntaş
Deniz Altıntaş

Diziler, ailece oynanan ev oyunları, belgeseller, sanal sohbetler derken bugünlerde evde yapılan en güzel uğraşlardan biri de el işleri. Makromeden, tığ işine, örgüden, nakışa her alanda hünerle eller iş başında. Yeni örnekler, yeni teknikler ise internet üzerinden yüklenen videolar sayesinde öğreniliyor. Bu durumdan da en mutlu olanlar hiç şüphesiz bu ürünleri satan dükkanlar oldu. Özellikle pek çok ünlü ismin sosyal medya hesabından paylaştığı örgü modelleri takipçileri tarafından büyük beğeni alıyor. Evde örgü örmenin ya da farklı hobilerle zaman geçirmenin faydaları saymakla bitmiyor. Nörologların Alzheimer hastalarına örgü örme tavsiyesi de burada hatırlatmak gerekir. Kısaca keyifli ekonomik bir eğlence diyebiliriz. Çünkü hem stres attırıyor, hem de huzur veriyor.

CANI SIKILAN YENİ HOBİLERE YÖNELİYOR

Evde geçirilen sürenin artmasıyla örgü örmek ya da diğer hobi ürünlerine yoğun olduğunu belirten Ankara’da bulunan Elişi Hobby Market›in sahibi Deniz Altıntaş, «Dünyayı saran, bu virüs krizi ile yıllardır kendisi için bir şey yapamamış pek çok insan içine, geçmişine yolculuk için bize uğruyor.Tüm hayatımızı saran sanal, elektronik, yapay hayatlarımızdan sıyrılıp doğayı, doğallığı yakalayabildiğimiz şu an tek gerçek olarak karşımıza çıkıyor. İğnemiz, ipimiz, tığımız, şişimiz, boya fırçamız, dantelimiz, kurdelemiz yoğun ilgi görüyor. Evde geçirilen sürecin uzaması ile hobiye olan talep inanılmaz arttı. Hobi severler el örgü iplerinden, nakışa, kumaştan, takı malzemesine, boya ürünlerinden tutun da yerli- ithal tüm hobi malzemelerine mağazamızda bulabiliyor. Mağazadan ya da kargolama sistemi ile tüm Türkiye ulaşabiliyoruz. Hepimizin psikolojik açlık yaşadığımız şu zorlu süreçte diyoruz ki siz evinize eviniz hobinize sığar” yorumunu yapıyor.

Pazar filesi tarifi

Fotoğraf: Arşiv
  • Fileye tabandan başlanır. 3 zincir çekilir, birleştirilir. Her zincirin içine 2 defa batılır, böylece arttırmış, genişletmeye başlayabiliriz. Toplamda 16 adet çiçek yaprağı oluncaya kadar zincir çekip batmaya devam edilir. Artık her çiçek tepesine 12 zincir çekerek siyah işaretli üst noktalara batarak fileni istediğin kadar uzatabilirsin. Kulplarını sık iğneyle istediğiniz boyut ve kalınlıkta yapabilirsiniz.

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