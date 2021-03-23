Hayat Rutin tedavisi için hastaneye yatan Mehmet Ali Erbil Türkiyedeki sağlık hizmeti hiçbir yerde yok
AKTÜEL

Rutin tedavisi için hastaneye yatan Mehmet Ali Erbil: Türkiye'deki sağlık hizmeti hiçbir yerde yok

Uzun yıllardır kaçış sendromu ile mücadele eden Mehmet Ali Erbil, rutin tedavisi için hastaneye yattı. Tedavisi sırasında canlı yayın yapan Erbil, Türkiye'deki sağlık sistemini överek dünyanın hiçbir yerinde böyle hizmet olmadığından bahsetti. Bir Amerika ziyaretinde başından geçenleri anlatan Erbil, atak geçirdiği için acile gittiğinde hiçbir şekilde hizmet alamadığını, yurt dışında sağlık sisteminin çökmüş olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi Diğer
Rutin tedavisi için hastaneye yatan Mehmet Ali Erbil: Türkiyedeki sağlık hizmeti hiçbir yerde yok
Mehmet Ali Erbil

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, uzun yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığının rutin tedavisi için hastaneye yattı. Tedavisi sırasında canlı yayın yapan Erbil, takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Türkiye'deki sağlık sistemini öven ve dünyanın hiçbir yerinde böyle hizmetin olmadığını söyleyen Erbil, bir Amerika ziyaretinde başına gelenleri anlattı.

Amerika'da atak geçirdiğini söyleyen ünlü sunucu, hiçbir şekilde hastanelerinden hizmet alamadığını yurt dışında sağlık sisteminin çökmüş olduğundan bahsetti.

İşte Mehmet Ali Erbil'in sorulan sorulara yanıtları ve kendi sağlığına dair yaptığı konuşmasının satır başları:

"TESTSİZ TEDAVİ YOK"

"Ben yine hastanedeyim. Çok tanıdık bir ortam. Korona testi yaptırdım yine. Yaptırmadan tedaviye başlamıyorlar.

"24 SAATTE 16 ŞİŞE SERUM"

Dün öğlen saatlerinde geldim. 16 şişe serum alıyorum. Tam 20 yıldır... Kiloya göre, 77 kiloyum. Bütün hayır dualarınıza teşekkür ediyorum. Zaten sayenizde iyileştim.

"AMERİKA'DAN İYİYİZ"

Gece az uyudum. Bizdeki sağlık hizmeti hiçbir yerde yok. Benim bu klasik hastalığım var ya, Amerika'da atak geldi. Hemen acile gittik. Bekletiyorlar... Onlar beni içeri alana kadar benim atak geçti.

Tüm sağlıkçılarımıza buradan şükranlarımı sunuyorum. Başta benim profesör ablam olmak üzere... Benden küçük ama saygıdan abla diyorum."

"ANNEMİ HASTANEYE MEHMET ALİ GÖTÜRMÜŞ"

"Annem bana hamileyken, sancısı tutuyor ve onu hastaneye Mehmet Ali götürüyor. Hastanede ben doğuyorum ve babam adımı Mehmet Ali koyuyor. Bizim Fenerbahçeli olmama gibi bir şansımız yok..."

"ERKEKLER CANİ"

"Şiddet olaylarının arttığı bir ülkede erkeklere prim veremem. Kusura bakmayın. Ben erkeklerin haberlerinin çıkmasından bile taraf değil. Koltukları kabarıyor, prim yapıyor caniler."

"TELEVİZYONA DÖNECEĞİM"

"Kendimi biraz daha iyi hissedersem, televizyon programlarına başlayacağım galiba bakalım..."

Mehmet Ali Erbil: Amerika'ya da gittim, bizdeki sağlık hizmeti hiçbir yerde yok
OYNAT 00:40
Mehmet Ali Erbil: Amerika'ya da gittim, bizdeki sağlık hizmeti hiçbir yerde yok
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil tedavisinin sürdüğü hastanede canlı yayın yaparak, takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Türkiye'deki sağlık sistemini öven ve dünyanın hiçbir yerinde böyle hizmetin olmadığını söyleyen Erbil, bir Amerika ziyaretinde başına gelenleri anlattı.

Amerika'da atak geçirdiğini söyleyen ünlü sunucu, hiçbir şekilde hastanelerinden hizmet alamadığını yurt dışında sağlık sisteminin çökmüş olduğundan bahsetti.


Tedavisi için hastaneye yatırılan Mehmet Ali Erbil'den açıklama: Günde 16 şişe serum alıyorum
OYNAT 00:31
Tedavisi için hastaneye yatırılan Mehmet Ali Erbil'den açıklama: Günde 16 şişe serum alıyorum
Uzun yıllardır kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, rutin tedavisi için hastaneye yatırıldı. Erbil, tedaviye başlanmadan önce sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak, '16 şişe serum alıyorum' dedi.


Mehmet Ali Erbil'in hastalığı kaçış sendromu nedir?
ÖZGÜN
Mehmet Ali Erbil'in hastalığı kaçış sendromu nedir?

Mehmet Ali Erbil yeniden hastaneye kaldırıldı
HAYAT
Mehmet Ali Erbil yeniden hastaneye kaldırıldı
Abone Ol Google News
50 yıldır böyle bir şey görmedik

'50 yıldır böyle bir şey görmedik'

​Adana'daki gizemli olaya zabıta et attı.
Kısa sürede arttı

Kısa sürede arttı

Hastaneye başvuru sayısı bir haftada 15'ten 100'e çıktı.
Rizede heyelan: 3 ev tahliye edildi

'İnsanlık ölmemiş' dedirtti

'İnsanlık ölmemiş' dedirtti

Çöpte altın ve para dolu çanta buldu, sahibini arıyor.

3 günde tamamlandı

3 günde tamamlandı

​İki kilo 50 gram ağırlığında: 1 milyon TL'ye satışa çıkarıldı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.