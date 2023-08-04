Sabri Ülker Vakfı araştırdı: Türkiye çocuk kitabı okuma alışkanlıkları açıklandı

Bir şeyi ilk defa yapmanın heyecanı ve keyfi muazzamdır, bunu yenilenen eylemlerde yakalamak ise zordur, güzel istisnalardan biri ise okumaktır! Her bir kitap kurgu ya da değil yepyeni bir dünyadır. Dilerim bu tadın farkında olan çocuklarımız en kıymetli anahtar duygulardan biri olan merakları ve sonucunda edindikleri bilgileri ile hayatlarına devam ederler.