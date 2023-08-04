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Sabri Ülker Vakfı araştırdı: Türkiye çocuk kitabı okuma alışkanlıkları açıklandı

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, çocukların kitap okuma alışkanlıklarını analiz etmek amacıyla yapılan Türkiye Çocuk Kitabı Okuma Alışkanlıkları Araştırması'nın sonuçlarını kişisel sitesinde yayımlandı.

17:23 . 4/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Türkiye Çocuk Kitabı Okuma Alışkanlıkları Araştırması'nın sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.


Ülker yazısında şu ifadelere yer verdi;

Okumak iptilâdır, müptelalara selam olsun. Sabri Ülker Vakfı yayınları araştırması sonucu çocukların %80inin okumayı sevmesi beni mutlu etti, umutlandırdı.


Bir şeyi ilk defa yapmanın heyecanı ve keyfi muazzamdır, bunu yenilenen eylemlerde yakalamak ise zordur, güzel istisnalardan biri ise okumaktır! Her bir kitap kurgu ya da değil yepyeni bir dünyadır. Dilerim bu tadın farkında olan çocuklarımız en kıymetli anahtar duygulardan biri olan merakları ve sonucunda edindikleri bilgileri ile hayatlarına devam ederler.

Sabri Ülker Vakfı çocuk kitaplarının Şok Marketlerin de bu işi sosyal sorumluluk olarak görerek çok uygun fiyatla Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklara ulaştırmasını ve onları mutlu etmesini kıymetli buluyorum, emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ederim.


Aklından şu anda kitap okumamak için bahaneler geçen arkadaşlara da baskı kitaplar, e-kitaplar, sesli kitaplar. Mutlaka biri sizin için uygundur elbet diyorum.






#Sabri Ülker Vakfı
#kitap
#Murat Ülker
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