Sadakataşı Gazze'de günde 10 bin kişiye iftar veriyor

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Sadakataşı Gazze’nin dört farklı noktasında toplamda 10 bin kişiye sıcak yemek dağıtımları gerçekleştiriyor. Derneğin gönüllü ekipleri Gazze halkına düzenli olarak un çuvalları da ulaştırıyor.

Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal yardımlar sonrasında yapmış olduğu açıklamada ‘‘İsrail’in kadın ya da çocuk fark etmeksizin sivilleri bombaladığı Gazze’de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Mazlum Filistin halkına yardım ulaştırmak için olayların yaşandığı ilk günden itibaren çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda bölgede bulunan gönüllülerimiz aracılığıyla Gazze’nin dört farklı noktasında her gün düzenli olarak 10 bin kişiye iftar yemeği ikram ediyoruz. Gazze halkının tüm yaraları sarılıncaya kadar bölgeye insani yardım ulaştıracağız.’’ İfadelerini kullandı.