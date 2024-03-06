Sadece İnsan Derneği 'Ramazan Berekettir' sloganı ile 11 ülkede iftar sofrası kuracak

Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneği, 2024 Ramazan ayını ‘Ramazan Berekettir’ sloganı ile karşılıyor. Ramazan ayının girmesi ile 11 ülkede yüz binden fazla ihtiyaç sahibi ile iftar sofrası paylaşmayı hedefliyorlar.

Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneği başlattığı Ramazan projesi kapsamında, 11 ülke ve onlarca şehirde yüzbinlerce ihtiyaç sahibine iftar sofraları kuracak ve gıda kumanyaları dağıtacak.

11 ülkede iftar sofrası kuracak

Dernek geçtiğimiz yıl Ramazan ayında birçok ülkede iftar ve gıda dağıtım programları düzenlemiş 40 binden fazla kişiye ulaşmıştı. Ayrıca deprem bölgesinde 5 binden fazla depremzede vatandaşımızla beraber iftar programları düzenleyen dernek bu yıl dünyanın dört bir yanında Ramazan Berekettir sloganı ile iftar sofraları kuracak.

Bir iftar bedelini 130 TL

'Ramazan Berekettir' sloganı ile başlattıkları kampanya kapsamında dernek bir iftar bedelini 130 TL olarak belirlerken, bir gıda kumanyası bedelini 900 TL olarak belirledi. Diğer yandan bayramda bayramlık dağıtımı da gerçekleştirecek olan dernek bir bayramlık bedelini de 850 TL olarak belirledi.

Hangi ülkelerde çalışma yapılacak?

Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneği, 2024 Ramazan ayında, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kenya, Uganda, Irak, Ukrayna, Endonezya, Filipinler, Azerbaycan, Çad ve Filistin’de yüzbinlerce ihtiyaç sahibine iftar sofraları kuracak ve gıda kumanyası dağıtımları gerçekleştirecek.

Diğer yandan Türkiye’de başta deprem bölgesi olmak üzere birçok şehirde de iftar programları düzenlenecek.

Zekat ve fitre bağışı nasıl yapılır?

Ramazan ayı fitre ve zekatlarını derneğe bağışlamak isteyen bağışçılar, bagis.sadeceinsan.org.tr üzerinden bağışlarını yapabilirler. Telefon ile detaylı bilgi almak ve bağış yapmak isteyen bağışçılar ise 0216 651 73 39 numarası ile derneğe ulaşabilirler.











