'Sadece Kur’an' söyleminin açmazları

SELMA MAŞLAK

“Kuran bize yeter” söylemi son zamanlarda özellikle gençler arasında azımsanmayacak kadar taraftar bulan, teveccüh gösterilen bir konu haline gelmeye başladı. Bu söylem Hz. Peygamber’den en az yüz yıl sonra yazılmış hadislerle meşgul olmaktansa Kur’an’a odaklanmayı müminlerin birliğini sağlamada daha makul bulur. Ancak hadis ve sünneti bir kenara bırakmak Müslümanları birliğe değil bilakis yeni parçalanmalara içinden çıkılması imkânsız hale gelen problemlere sürüklemektedir. Çünkü “sadece Kur’an” demek Müslümanların Yüce Kitap’la birlikte hadisler ve sünnetten yararlanarak inşa ettikleri büyük medeniyeti de reddetmek demektir. Gelenekten koparılmış böylesi bir düşüncenin müminleri dış etkilere her zamankinden daha fazla maruz bırakacağı açıktır.

BİRBİRİNİ TAMAMLAN İKİ ESER

Kuran Bize Yeter Söylemi Enbiya Yıldırım Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları 2020 176 sayfa

İşte bu noktada Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları arasından çıkan “Kuran Bize Yeter Söylemi” ve “Hadislere Gerek Yok Söylemi” adlı iki kitap Kur’an’ı anlamada hadis ve sünneti öteleyen, önemsizleştiren düşünce akımlarına bir cevap niteliğindedir. Enbiya Yıldırım tarafından yazıya geçirilen bu iki eserde aynı konu iki farklı başlık altında incelenmiştir. Birbirini tamamlayıcı nitelikteki kitaplardan ilki olan Kuran Bize Yeter Söylemi’nde konunun Kur’an ağırlıklı boyutu Hadislere Gerek Yok Söylemi’nde ise hadis merkezli boyutu açıklanmaya çalışılmıştır. Yazarımızın tavsiyesi, öncelikle okumaya ilk kitapla başlanmasıdır; bununla birlikte önceki kitap okunmadan ikinci kitabın okunması da vermek istediği mesajın anlaşılması açısından herhangi bir problem meydana getirmez.

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PEYGAMBER’DEN İZ TAŞIYAN BİR İSLAM MEDENİYETİ

Hadislere Gerek Yok Söylemi Enbiya Yıldırım Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları 2020 254 sayfa

Müslümanların bin dört yüz yıldır inşa ettikleri İslam kültür ve medeniyeti Hz. Peygamber’le yoğrulmuştur. Bu medeniyet ki; naatlar, kasideler, mevlitlerle Rasûlüllah’a sevgisini göstermiş, namazın her tahiyyatında “Selam sana ey Nebi!” diyerek O’na selam göndermiş, hattatları en güzel tablolarını Hz. Peygamber adına nakşetmiştir. Ne yana bakarsak bakalım Hz. Peygamber’den bir iz taşıyan medeniyetin içinde yaşıyoruz. Hayata bakışımız, insanlarla ilişki tarzımız, toplumsal yaşantıya dair inşalarımız O’nunla belirlenmiştir. Böylesi bir medeniyetten Peygamber’i çekip alırsanız elinizde anlaşılmaktan yoksun bir din kalır.

Bu noktadan hareketle yazar şu soruları gündeme taşıyor: “Müminlerin Hz. Peygamber’in yolundan giderek inşa ettiği binayı yıktığımız takdirde yerine kimin anlayışına göre ne ve nasıl inşa edilecektir? Kimin İslam yorumuna göre kültür ve gelenek geliştirip medeniyet kuracağız? Bireylerin insafına ve anlamasına terk edilmiş bir dinin vahdeti sağlaması mümkün müdür?” Hadisleri bir kenara koyduğumuzda tüm ihtilafların biteceğini ve Kur’an metninin herkes tarafından aynı şekilde anlaşılacağını savunan bu düşünce akımının göz ardı ettiği şey, hadisler ve sünnet olmaksızın Kuran’la baş başa kalındığında her ferdin son kitabı farklı yorumlayacağı, Müslümanlar sayısınca din anlayışı ortaya çıkacağı bunun da Müslümanları kaosa ve büyük bir çıkmaza sürükleyeceğidir.

HADİSİN KAYNAK SAYILMASININ SEBEPLERİ

Kur’an pek çok ayeti kerimede Hz. Muhammed’e itaati emreder. “(Rasûlüm) De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir.” (Âl-i İmrân, 3/31) Eğer “sadece Kuran” söylemi yeterli olsaydı Allah yalnızca Kuran’a uymayı emreder, bu ayetteki gibi Hz. Peygamber’e itaatle ilgili bir talepte bulunmazdı. Burada Hz. Muhammed’in (s.a.s) Yüce Yaratıcı tarafından yalnızca vahyi ileten bir peygamber değil, yaşayış anlamında da peşinden gidilmesi gereken örnek bir şahsiyet şeklinde belirlendiğini görüyoruz. Yazar ilk kitapta “Kur’an bize yeter” kabulünün açmazlarını bu örnekteki gibi yine Kur’an’ı merkeze alıp özellikle Arapça metinlere yer vererek ayrı ayrı başlıklar altında irdelemiştir. İkinci kitapta ise hadisin kaynak oluşunu kabul etmeyenleri ikna etmek için akli delilleri önceleyerek hadis kullanmadan hadisi savunan bir çalışma ortaya koymuştur.

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Hadis ve sünnet tarih boyunca Kur’an’ın anlaşılması noktasında temel kaynak teşkil etmiş, Müslümanların inanç ibadet ve ahlak esaslarını, dünya görüşlerini, hayat tarzlarını ve değer yargılarını belirlemiştir. Farklı coğrafyalarda farklı dilleri farklı kültürleri teneffüs eden Müslümanların ortaya koyduğu maddi ve manevi bütün eserlerde Kur’an’ın ve sünnetin izleri vardır. Nesilden nesile aktarılan bu izler tarihsel mirasımızdır. Eski olmakla birlikte eskimeyen bu değerlerimizi görmezden gelerek yeni bir medeniyet inşasına sıfır noktasından başlamak ümmeti tevhit değil tefrika bataklığına sürükler.

Siz de böylesi konulara kafa yoruyorsanız “Hadis ve sünnet olmazsa ne olur?” sorusunu merkeze alarak yola çıkan bu iki değerli esere uğramadan geçmeyin derim.