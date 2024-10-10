Şafağı bekleyenler ancak inananlardır

Şafağın var olduğunu bilmek başka, şafağın yakın olduğunu muştulamak başkadır. Yine şafağı muştulamak başka, şafağın zuhurunu inatla beklemek ve bu uğurda 30 yıl yılmadan mücadele etmek bambaşkadır. Zira şafak karanlığı aydınlığa çıkaran sayhadır. Şafak, karanlığı, kiri, kötülüğü, umutsuzluğu, tükenmişliği, teslim olmayı söküp atandır. Bir kitleyi aydınlığın yakın olduğuna inandırmak aydınlığın varlığına inandırmaktan zordur. Zira karanlık aydınlığın yokluğudur. Kişi kaybettiğinin farkında olabilir ancak kaybettiği şeyi yakın bir zamanda bulabileceğin inancına kolay kolay ulaşamaz. İşte Yeni Şafak ortaya koyduğu tavır ile milyonları şafağın yakınlığına inandırmayı başarmıştır. Şafağın sökmeye başlaması karanlığın çatırdamasından benlidir. Karanlık çatırdamaya, şafak varlığını göstermeye başladığında, aydınlık daha kemale ermeden sahte parıltıları aydınlık zannedenler olacaktır. Yeni Şafak camiası, hiçbir sahte parıltıya inanıp aydınlığı gölgelere kurban etmemiştir. Çeyrek asrı aşan bir mücadele sonrasında şafağın yakınlığına dair sözün gerçek olduğu ve şafağın artık söktüğü anlaşıldı. Bu bağlamda ülkemizde vesayetin beli kırılmış durumdadır. İnançları dolayısı ile yok sayılmış, yoksun bırakılmış bir kitleden bahsetmemiz artık mümkün değil. Bu başarı şafağa inananların, azimle şafağı bekleyenlerin başarısıdır. Yeni Şafak camiasın anlamlı kılan sadece şafağın sökeceğine dair inançları ve kararlılıkları değildi. Şafağın yakınlığını öngörmek şafak söktüğünde olacakları da planlamayı gerekli kılar. Bu yüzden şafağı yüzyıldır bekleyen bir neslin gözlerinin kamaşmaması için gerekli zihni ve kültürel alt yapının kurulması gerekir. Yeni Şafak, yazarları ile, ekleriyle, yaptığı tarihi haberleri, asırlık manşetleri ile aydınlık vakti gözleri kamaşmayacak ve aydınlığın ne olduğunu idrak edecek bir okur kitlesi inşa etti. İnsan hayat akışının içerisinde bazen taşıdığı anlamı, üstlendiği misyonu idrak edemeyebilir. Zira insanın idrakinin kuşatılması söz konusu olabilir. Ancak kişi zamanın ve mekânın kuşatmasından kurtardığında yani yapıp ettiklerine uzaktan bir atf-ı nazar ettiğinde ne kadar önemli ne kadar hayati işler başardığının farkına varabilir. İşte böyle bir fark edişi hak eden gayretin, çabanın ve ufkun adıdır Yeni Şafak. Bu bağlamda ülkemizin değişimde inisiyatif alan kıymetli Yeni Şafak camiasının 30. yılı kutlu olsun.