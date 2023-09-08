Sağlık Bakanı Koca açıkladı: 13 bin 435 hekimin görev yerini belirleyecek olan kura çekimi bugün başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
11 bin 623’ü hekim ve 297’si yan dal uzmanı bin 812 uzman hekim olmak üzere, 13 bin 435 hekimin görev yerini belirleyecek olan 112. Dönem devlet hizmeti yükümlülüğü kurası için tercihler bugün başladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"11 bin 623’ü hekim ve 297’si yan dal uzmanı bin 812 uzman hekim olmak üzere, 13 bin 435 hekimin görev yerini belirleyecek olan 112. Dönem devlet hizmeti yükümlülüğü kurası için tercihler bugün
'den
alınmaya başlandı. Son başvuru tarihi 11 Eylül. Hayırlı olsun"
ifadelerini kullandı.
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33 dakika önce