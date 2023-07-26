Sağlık-Sen zam talebini açıkladı

Sağlık Sen Başkanı Mahmut Faruk Doğan "2024 yılı için 3er aylık dönemler itibariyle memur maaşlarına refah payı dahil, 1'inci 3 ayda yüzde 35, 2'nci üç ayda yüzde 10, 3'üncü 3 ayda yüzde 15, 4'üncü 3 ayda yüzde 10 artış istiyoruz. 2025 yılı için ise 6şar aylık dönemler itibariyle refah payı dahil; birinci 6 ayda yüzde 25 ve İkinci 6 ayda yüzde 15 artış istiyoruz" dedi.