Hayat Sahabenin hayatını bugüne taşımak
YENİ ŞAFAK KİTAP EKİ

Sahabenin hayatını  bugüne taşımak

Beyan Yayınları etiketiyle çıkan Peygamberimizin İzinde 40 Sahabi isimli seri, anlaşılır bir dille okurunu Hz. Muhammed’in (s.a.v) dostlarını ve arkadaşlarını tanıma fırsatı sunuyor. Kısa ve öz bilgilerden oluşan seri geniş bir okur kitlesine hitap ediyor.

Zeynep Ceran Yeni Şafak
Peygamberimizin İzinde 40 Sahabi
Peygamberimizin İzinde 40 Sahabi

Ümmetin efendisiyle dost, arkadaş olmak... Sahabe sözcüğünü sözlüklerin soğuk ikliminden çıkararak bu şekilde tanımlamamız mümkün. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Mekke ve Medine’de ömrünün iyi ve kötü günlerinde yanında olan sahabe, onun sünnetini anlamamız için bize önemli bilgiler de aktardı. Onların yaşantısını öğrenmek ise bir nevi Hz. Peygamber’i daha iyi tanımak, hatta onun yaşantısını, mücadelesini, tebliğini, davasını, yöntemini, sünnetini, kendisinden sonraki hâdiseleri, fetihleri, Mekke’yi Medine’yi tanımak demek. Bu nedenle Hz. Peygamber’in arkadaşlarının hayatını okumak, klasik anlamda sadece bir biyografi okumak olarak görülmemeli. Çünkü bu yöndeki siyer okumaları daha önemli bir içeriğe sahip. Nitekim Allah, Ahzap Suresi 21. ayette inananlar için Elçisi’ni ‘’en güzel örnek’’ olarak gösterirken ilk muhatapları bu ilahî tavsiyenin âdeta sağlaması olmuşlar; onun (s.a.v.) rehberliğinde “insanlar için çıkartılmış iyiliği emreden kötülüğü yasaklayan en hayırlı topluluk” haline gelmişlerdir. Bugün onların hayatından öğrendiklerimizi hayatımıza dahil edebilmek bizler için büyük kazançlar olacaktır.

ANLAŞILIR BİR DİL

Bu önemli detaylar hakkında düşünenler için Beyan Yayınları geçtiğimiz haftalarda oldukça “Peygamberimizin İzinde 40 Sahabi” serisini hazırladı. 40 eserden oluşan serinin en dikkat çekici özelliği akademik ve güncel tartışmalardan uzak durması. Bu duruşuyla ülkemizin insanına sadece sade bilgilerle Peygamberimizin arkadaşlarının hayatlarını aktarmayı amaçlıyor. Özellikle de anlatıların ilk kaynaklara dayalı, sahih bilgiler üzerine kurulduğu belirtiliyor. Anlaşılır bir dil kullanılan seride kitapların hacmi de benzer nedenlerle sınırlı tutulmuş. Bu kıymetli eserlerin editörlüğünü Prof. Dr. Adnan Demircan’ın yaptığını da belirtelim.

FARKLI İKLİMLERE GÖTÜRECEK

Serinin eserlerine göz attığımızda birbirinden farklı yazarlar dikkatimizi çekiyor. Ancak her kitapta aynı özeni ve dikkati görmek mümkün. Okurunu farklı iklimlere götürecek bu seride Hz. Ali’yi Ahmet Güzel, Hz. Ömer’i Feyza Betül Köse, Hz. Hasan’ı Murat Akarsu, Hz. Abdullah bin Abbas’ı Veli Aba, Hz. İbn Ümmü Mektûn’u ise Nadir Karakuş kaleme almış. Kısa ve öz bilgilerden oluşan kitaplar oldukça geniş bir okur kitlesine hitap ediyor. Farklı yaş gruplarından insanların da dikkatini çekebilecek eserler Peygamberin davasını anlayıp, izinden gidebilmek isteyenlere yeni bir ufuklar sağlayabilir.

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