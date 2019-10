Sahadan cepheye selam

Suriye sınırımıza yığılan terör yapısını temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda 10 gün geride kaldı. Siyaset sahnesinde olduğu kadar sosyal hayatımıza da etki eden bu operasyon, milli müsabakalarda ve sosyal medyada haftanın konusu oldu. Türkiye’nin tek isteği ise Mehmedin ayağına taş değmeden, burnu kanamadan dönmesi. Fransa’da Futbol Milli Takımımız, Rusya’da Milli Boksörümüz Busenaz Sürmeneli ve Almanya’da Milli Cimnastik sporcumuz İbrahim Çolak verdikleri asker selamıyla büyük bir uyanışın da önünü açtı. Batı ve Amerika’da Haçlı zihniyeti uyanırken ülkemizde yazarından esnafına, öğrencisinden doktoruna herkes sosyal medyadan askerimize selam göndermeye başladı.

GÖZÜNÜZ ARKADA KALMASIN

Sosyal medyanın gücü her olayda kendini gösteriyor. Düğüne gider gibi cepheye koşan askerimize destekler çoğalırken Barış Pınarı Harekatı’nın savaş veya işgal adımı olmadığını anlatmak kalanlara düşüyor. Fotoğraflar, şiirler, destek mesajlarıyla herkes Türkiye için elinden geleni yaparken dil bilenler de sosyal medya hesaplarından harekatın gerekçelerini dünyaya aktarmaya çalışıyor. Bu olaylar devam ederken Almanya, İtalya, Fransa, İran, Avusturya hem ülkesini destekleyen Türk sporcularımıza ceza verdi hem de Milli Takımın ceza alması için UEFA’ya şikayette bulundu. Amerika başta olmak üzere birçok ülke destek olmadığını açıkladı, yaptırımların haberini verdi. Ateş hattındaki askerimiz ise çektiği video ile Türk milletine Tel-Abyad’dan selam gönderdi: “Gözünüz arkada kalmasın. Bizler vatanımız ve milletimiz için görevimizin başındayız.” Çoğu futbolcu, kulüp ve kurum da geri adım atmayarak “Biz de buradayız” mesajı verdi. Sporcularla hem başarılarını hem cephedeki askere gönderdikleri moral selamını konuştuk.

REKLAM

Askerimize moral vermek istedim

Artistik Cimnastik Milli Takım sporcumuz İbrahim Çolak, ülke olarak bu alandaki ilk altın madalyayı bize kazandırdı. Birincilik kürsüsünde verdiği asker selamı ise destek mesajlarının ilk adımlarından oldu. Artistik cimnastik milli takım sporcumuz İbrahim Çolak, henüz 5 yaşında eski cimnastikçi olan amcası Erkan Çolak sayesinde bu spora başlamış. 24 yaşındaki sporcu Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nden mezun. İzmir Aliağa Helvacı Ortaokulu’nda öğretmenlik yapıyor. Cimnastiğe başladığı Şavkar Cimnastik Spor Kulübü’nde devam ediyor. Çolak uluslararası başarısını asker selamıyla dünyaya duyurmasının hikayesini anlattı.

Türkiye’yi temsil etmenin kıymeti hakkında ne söylemek istersiniz? Kürsüde asker selamı verdiniz. Hangi duygu ve düşüncedeydiniz?

Öncelikle uluslararası arenada İstiklal Marşımızı okutmak çok önemliydi. Bunu dünya şampiyonasında yapabilmek çok büyük bir gurur ve mutluluk. Biz milli sporcular olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Ülkemizin bu zorlu günlerinde, birlik beraberliğe bu kadar çok ihtiyaç olduğumuz zamanda biz de milli sporcular olarak elimizden geldiği kadar üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu selamı vermemin nedeni askerlerimize elimden geldiği kadar moral vermek istememdi. Onların yüzünde biraz da olsa tebessüm olabilirsem bu beni çok mutlu eder diye düşündüm.

BÜTÜN TÜRKİYE’NİN DESTEĞİNİ HİSSETTİM

Spor sadece spor olarak kalmıyor galiba. Bütün Türkiye’nin desteğini aldınız, bu birlik ve geri dönüşler hakkında ne söylemek istersiniz?

REKLAM

Söylenen her güzel söz yapılan her güzel yorum paylaşılan her güzel an benim için çok değerli ve beni inanılmaz derecede mutlu etti. Bütün Türkiye’nin desteğini hissettim ve bu madalya da bu desteklerin bu duaların payı inanın çok fazla. Bu bana daha çok güç veriyor ve olimpiyat oyunları için beni daha çok motive ediyor. Bu yüzden bütün Türkiye’ye çok teşekkür ediyorum.

Nasıl bir hazırlık dönemi geçirdiniz? Aileniz ve çevrenizden nasıl bir destek gördünüz?

Cimnastik, gerçekten çok zor bir spor zaten bütün sporların temeli. Bu başarıları elde etmem gerçekten kolay olmadı ailemden herkes küçük yaştan beri benim için seferber oldu. Ne olursa olsun 19 yıllık spor hayatım boyunca onlar sayesinde bütün antrenmanlarıma gidebildim. Tabi soranlar oluyordu nereye kadar böyle devam edecek, ne kadar daha yapacaksın... Ben de hedeflerim olduğunu ve bunları başarana kadar, vücudum bu sporu yapmama izin verene kadar yapmak istediğimi söylüyorum.

Bu alandaki ilk altın sizden geldi. Farklı branşlarda da madalyalar arttı. Gençlere örnek bir sporcusunuz. Hislerinizi merak ediyoruz...

Tarihte bir ilk olmak, isminizi tarihe yazdırabilmek tarif edilemez bir duygu. Elde ettiğimiz bu başarıların bizden sonraki nesiller için birden fazla kapı açacağına eminim. Tabi ki başarılı bir sporcu olmak çok güzel ama böyle olunca üzerinize düşen sorumluluklar da artıyor. Herkes, özellikle gençlerimiz bizi takip etmeye başlıyor bu yüzden günlük hayatımızda yaptığımız her harekete söylediğimiz her söze dikkat etmemiz gerekiyor ki küçüklerimize ve gençlerimize en iyi şekilde örnek olabilelim.

REKLAM

BAŞARININ YANINDA KARAKTER DE ÖNEMLİ

Örnek aldığınız sporcular var mı? Diğer spor dallarına ilginiz nasıl?

Yunan sporcu Eleftherios Petrounias’ı örnek alıyordum. Kendisinin halka aletinde üst üste 4 defa Avrupa Şampiyonu, 3 defa Dünya Şampiyonu ve 1 defa Olimpiyat Şampiyonluğu gibi efsane bir kariyeri var gerçekten. Sadece başarıları için değil karakter olarakta çok düzgün, tam olması gerektiği gibi bir sporcu. Bu daha önemli aslında. Bu yüzden onu örnek alıyorum o kadar başarısına rağmen hala aynı karakterde olması, kendini bozmaması çok güzel bir şey. Diğer spor dallarını da mümkün olduğu kadar takip etmeye çalışıyorum.

Hedefleriniz nelerdir?

Bu yarışmadan sonraki en büyük hedefim tabi ki olimpiyatlarda aynı başarıyı tekrar etmek. Takım arkadaşlarımla beraber olimpiyatlarda da madalyalar getireceğimize olan inancım sonsuz.