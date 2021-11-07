Sahne emekçileri için yeni bir dönem ​

Türkiye için benimsediği misyonu “dijitalleşme yolculuğunda Türkiye’nin yanında olmak” olarak ifade eden Google.org, pandemi döneminde sahne sanatları emekçilerinin izleyicilerine alternatif mecralar yoluyla da ulaşabilmelerine yardımcı olmak amacıyla yeni bir projeye destek sağlıyor.

Inogar ve Tiyatro Kooperatifi yürütücülüğünde hayata geçirilen Sahne 2.0 Projesi, pandemi ile birlikte zor günler geçiren kültür-sanat kurumları ve sahne emekçilerine dijital yetenekler kazandırarak onları desteklemek amacıyla hayata geçirildi.

PROJE DİJİTAL VE TİYATRO ARASINDAKİ AÇIĞI KAPATACAK

275 bin dolarlık Google.org hibesiyle, başlatılan Sahne 2.0 Projesi geçtiğimiz günlerde gerçekleşen lansmanla kamuoyuna duyuruldu. Lansmanda konuşan Tiyatro Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yeşim Özsoy, “Kritik bir dönemde tiyatrolarımızın ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulan Sahne 2.0, gelecekte de dijital ve tiyatro arasındaki açığı ve gereksinimleri kapatan önemli bir proje olacak” diyerek Tiyatro Kooperatifi olarak böyle bir alanın açılmasında aktif rol alarak sahne emekçilerini desteklediklerini söyledi.

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Dezavantajlı gruplar üzerinde çalışmalar yürüten Inogar Kooperatifi Kurucu Ortağı, Tiyatro Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Mert Fırat da şunları söyledi: “Inogar Kooperatifi olarak Tiyatro Kooperatifi iş birliği ve Google Desteği ile yürüttüğümüz Sahne 2.0 Projemiz, temel olarak ulusal ve uluslararası alanda kültür-sanat ekosisteminin dijitalleşmesini hedefliyor. Proje sonucunda sektördeki bireyleri, çevrimiçi çalışabilmelerine yönelik dijital becerilerle donatmayı ve pandemi boyunca iş ve gelir istikrarını sürdürmelerini amaçlıyoruz.”

PROJENİN %60’I KADINLARDAN OLUŞUYOR

Projeyle birlikte yüzde 60’ı kadın olmak üzere 8 binden fazla sahne emekçisine ulaşılacak. Sahne emekçileri, proje kapsamında çevrimiçi ve yüz yüze kapasite geliştirme eğitimleri, mentorluk desteği, iş geliştirme ve networking etkinlikleri, webinarlar, dijital deneyim stüdyosu kullanımı, prodüksiyon süreçlerinde teknik destek gibi imkânlardan yararlanabilecek.

Hazırlanan eğitim programı kapsamında beklenti ve ihtiyaçlar doğrultusunda Sahne2sifir.com üzerinden sektörde çalışan 8830 kişiye alanında uzman eğitmenler tarafından eğitimler verilecek. Çevrimiçi verilecek bu eğitimler; Dijital Ortamda Kültür-Sanata Giriş, Sahne Sanatlarında Dijital İçerik Üretimi, Sahne Sanatlarında, Dijitalleşme için Teknik Eğitimler, Sahne Sanatlarında Dijital Platform Yönetimi ve Sahne Sanatları Dijital Kültüründe Strateji Geliştirme olarak 5 farklı modülden oluşacak.

DASDAS DİJİTAL DENEYİM MERKEZİNE DÖNÜŞÜYOR

Sahne 2.0 Dijital Kültür Güçlendirme Programı’na paralel olarak kültür sanat ekosistemini güçlendirmek misyonu ile açılacak olan Sahne 2.0 Youtube kanalında da kültür ve sanat ile güncel yaşam üzerine içerikler paylaşılacak ve Dijital Kültür Güçlendirme Programı kapsamında geliştirilen yeni prodüksiyonlar yayınlanacak.

İstanbul’da çok amaçlı sahne ve gösteri sanatları merkezi olarak kurulan DasDas programa ev sahipliği yapacak. Mekan içerisinde kurulan stüdyoda mentörlük programları, iş geliştirme etkinlikleri ve proje yönetimi eğitimleri gerçekleştirilecek. Dijital Deneyim Merkezi olarak tanımlanacak stüdyo donatılmış profesyonel bir mekan olarak ortak bir çekim merkezi hizmeti verecek.

Performans sanatlarına talep pandemiyle arttı

İTÜ Sosyal İnovasyon Merkezi tarafından salgın nedeniyle kültür-sanat ekosisteminin karşılaştığı zorlukları belirlemek için gerçekleştirilen araştırma ihtiyaç ve beklentileri ortaya koydu. Araştırma sonuçları pandemi öncesi sanatsal kaygılarla dijital mecralardan uzak duran sektör çalışanlarının pandemiyle birlikte hızla dijitalleşmesinin ve yeni bakış açıları kazanmasının önemini gösteriyor. İzleyici bakış açısı da dönüşüme uğramış durumda. Pandemiyle birlikte performans sanatlarına yönelik talep de arttı. Seyircinin ulaşamadığı oyunlara uygun maliyet ile ulaşması ve canlı performansların dünyanın her yerinden erişilebilir olması, pandemi süresince kapalı kalan kurumlarının seyircisi ile iletişimini çevrimiçi alanda devam ettirmesinin pozitif etkileri arasında.